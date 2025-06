Petrolio in Test

Bitcoin sotto 100k L' entrata degli Usa nel conflitto Israele-Iran ha inizialmente inciso sull' andamento di breve dei mercati all'apertura della sessione notturna, ma al momento sembra essere tutto tornato alla normalitá della scorsa settimana. La reazione del mercato é stata infatti molto veloce e lo si é visto principalmente dal Nikkei che ha quasi totalmente recuperato una perdita di oltre il -1% nel corso della sessione cash. Il Petrolio rimane ancora sulla sua tendenza lunga ribassista, pertanto non é assolutamente scontato il fatto che possa salire, anzi, i fattori che incidono su un proseguimento del trend ribassista sono maggiori rispetto a quelli che propendono per un rialzo di lungo periodo. Attenzione a Bitcoin, é ritornato sotto i 100k, probabile scenario risk-off?



GUERRA USA-IRAN-ISRAELE. LA REAZIONE DELL'AZIONARIO



L'impatto dell' attacco statunitense si é fatto sentire solamente all'inizio di questa sessione notturna che ha coinvolto solamente il cash asiatico. Possiamo dire tranquillamente che l'effetto é stato quello di un ribasso veloce con recupero quasi totale del ribasso all'interno della sessione cash asiatica. Il Nikkei infatti é riuscito a scendere di circa un -1,2% per poi recuperare quasi integralmente tutto il movimento. Stessa reazione quella in overnight dei futures americani che di fatto recuperano dai minimi segnati in sessione asiatica, una reazione che di fatto stupisce considerando la premessa iniziale del ribasso conseguente allo scoppio di una guerra su larga scala. Al momento quindi rimane tutto tecnico sui mercati azionari, con volatilitá sicuramente in aumento, mercati che si trovano pericolosamente in zona massimi con uno scenario macroeconomico che risulta di fatto relativamente compromesso rispetto a qualche mese fa. La view di fatto sembra piú ribassista che rialzista, in attesa di una conferma tecnica su base settimanale che possa di fatto far partire un movimento ribassista piú che fisiologico in questa fase.



PETROLIO. SI SALE O SI SCENDE?



Notizie come quelle relative a scenari di guerra influiscono sicuramente sull'andamento del petrolio in senso positivo, ossia il prezzo tende a reagire sempre verso l'alto. Ricordiamo in tal merito il mese di ottobre, quando venne dato il via dagli Usa l'utilizzo di missili a lungo raggio per il conflitto russo-ucraino, il petrolio inizio a risalire in modo forte ma il trend di lungo era chiaro, ossia ribassista. Anche oggi il trend di lungo periodo é ribassista e abbiamo assistito alla stessa dinamica di ottobre, ossia un forte recupero dai minimi che potrebbe solamente essere un movimento di breve, per poi vedere il proseguimento del movimento ribassista nel corso delle prossime settimane. Al momento il trend é ribassista fino a prova contraria.

Dinamica settimanale del Petrolio con relativo trend di lungo periodo - Fonte: XStation



RISK-OFF? BITCOIN SOTTO I 100k



