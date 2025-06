Petrolio sopra i 73 dollari

Tensioni tra Israele e Iran Israele attaca diversi siti nucleari in Iran in un'escalation che sta portando ulteriore tensione in Medio Oriente, questo il market mover della nottata che ha visto un fortissimo rialzo del petrolio al di sopra dei 73 dollari al barile prima dell'apertura del cash europeo. I mercati azionari crollano nella notte, mentre il Vix rimbalza dal livello minimo visto nel bear market del 2022. La situazione inizia a farsi interessante soprattutto considerando le dinamiche tecniche e macroeconomiche che si stannoi formando in questi ultimi giorni di negoziazione.



FORTE RIALZO PETROLIO SU ESCALATION ISRAELE - IRAN



Fortissimi rialzo del petrolio che registra un +7% rispetto alla chiusura della giornata di ieri, con un massimo raggiunto in area 77,57 dollari. L'oscillazione da minimo a massimo é stata dedl 13,6%, un movimento fortissimo considerando il fatto che l'apertura di questa notte coincide quasi con il minimo assoluto di giornata. Facciamo molta attenzione alla chiusura della settimana e alla dinamica mensile del petrolio in quanto ci troviamo su livelli molto interessanti dal punto di vista tecnico. Ricordiamo che dai minimi di maggio, il petrolio ha conseguito una performance di circa il 40% dai minimi in area 55, una performance calcolata ovviamente prendendo a riferimento massimi e minimi degli ultimi due mesi. Osservando la dinamica dal punto di vista tecnica infatti vediamo che il trend di fondo del petrolio rimane ancora ribassista e in questo momento ci troviamo su livelli estremi al rialzo dove i prezzi potrebbero tentare di ritornare verso il basso. Per il momento dobbiamo quindi concentrarci sulle dinamiche di breve periodo in quanto la volatilitá potrebbe essere molto elevata.

Petrolio su base settimanale e trendline che unisce i massimi di lungo periodo - Fonte: XStation



VIX SUI MINIMI



Mercati azionari ancora stazionano sui massimi mensili ma l'attenzione si sposta palesemente sul Vix che di fatto si trova sui minimi dal 2022. La zona compresa tra i 16 e i 18 di Vix potrebbe essere fondamentale per vedere un potenziale movimento ribassista, movimento che al momento si sta palesando sui mercati per via dell'escalation tra Israele e Iran. Questa tensione potrebbe portare effettivamente ad un aumento del Vix e di conseguenza ad un possibile ulteriorie movimento ribassista nella giornata di oggi.

Grafico del Vix settimanale - Fonte: TradingView.com



NIKKEI E DAX PESSIMI SUL SETTIMANALE. RIBASSO IN ARRIVO?



Nikkei e Dax pessimi su base settimanale in quanto troviamo una dinamica dei prezzi che sembra voler tentare di invertire, tesi che potrebbe essere confermata proprio dal Vix che potrebbe tentare di risalire. Sembra tutto volgere per un potenziale ribasso nel corso della prossima settimana in quanto le dinamiche tecniche sembrano volersi girare. Al momento la situazione deve vedere una chiusura su base settimanale, poi successivamente potremmo trarre uan conclusione definitva nel corso della prossima settimana, settimana in cui vedremo eventualmente una conferma di un ipotetico ribasso dai massimi.

Dax su base settimanale. In giallo l'area dove si sta formando un pattern di inversione al ribasso - Fonte: XStation

