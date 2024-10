Philip Morris in crescita dopo i migliori risultati del 3Q24 e prospettive migliorate📊

Philip Morris (PM.US) riporta risultati migliori del previsto per il terzo trimestre del 2024. Vendite più elevate, unite a una maggiore redditività , così come un'ulteriore revisione al rialzo delle previsioni per l'intero anno 2024, fanno sì che il prezzo delle azioni dell'azienda aumenti di oltre il 7% all'inizio della sessione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile A livello di fatturato, Philip Morris ha riportato 9,91 miliardi di dollari, superando la previsione di consenso di 9,68 miliardi di dollari. L'azienda ha così raggiunto ricavi trimestrali record, oltre a un utile netto record, grazie a politiche di costo appropriate. I sacchetti Zyn, che contengono nicotina e vengono assunti oralmente posizionandoli sotto il labbro superiore, hanno registrato un incremento delle vendite del 41% negli Stati Uniti solo nel terzo trimestre. Philip Morris ha aggiunto che la domanda di cartucce di tabacco riscaldato IQOS in mercati come Grecia e Germania sta anche alimentando le vendite. Philip Morris cerca di aumentare le vendite di alternative alle sigarette in mezzo a una crescente consapevolezza pubblica sugli effetti sulla salute del tabacco. Sebbene questi prodotti contengano meno sostanze e sostanze chimiche legate al cancro e alle malattie cardiache, la loro crescente popolarità sta causando controversie, specialmente tra i giovani che non hanno mai fumato prima. La crescente popolarità di Zyn negli Stati Uniti ha causato problemi di fornitura, ma queste difficoltà stanno iniziando a diminuire. L'azienda ha annunciato a luglio che investirà 600 milioni di dollari in un nuovo stabilimento di produzione negli Stati Uniti per produrre Zyn. A livello di utile per azione rettificato (adj. EPS), Philip Morris ha riportato 1,91 dollari (rispetto a una previsione di 1,81 dollari). In termini di anno su anno, ciò rappresenta un incremento del 14,4%. A sostenere questa crescita è stato principalmente un miglioramento dell'utile netto, che è aumentato a 3,08 miliardi di dollari nel 3Q24. L'aliquota di crescita dell'utile netto ha spinto il margine netto a livelli record, mantenendo così la tendenza al rialzo che è proseguita dal 2Q23. L'azienda ha raggiunto valori intorno al 31%, che nel periodo 2020-2022 rappresentava i limiti superiori del margine. La tendenza al miglioramento del margine netto nei prossimi trimestri potrebbe quindi essere attesa per rallentare, e potrebbe invece consolidarsi a livelli attuali. L'azienda ha anche aumentato le sue aspettative per l'intero anno 2024. Si aspetta che l'utile per azione rettificato aumenti del 15% quest'anno (escludendo le variazioni dei tassi di cambio), rispetto alle previsioni precedenti del 13%, a 6,45-6,51 dollari (precedentemente: 6,33-6,45 dollari). Il limite superiore delle previsioni precedenti e il limite inferiore delle previsioni attuali sono un segnale della fiducia di Philip Morris nella solidità della tendenza dei consumatori attuali riguardo alla crescita della domanda per i prodotti dell'azienda. RISULTATI FINANZIARI 3Q24: Volume delle spedizioni di sigarette in unità : 163,24 miliardi

Volume delle spedizioni di sigarette in Europa: 43,74 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di sigarette in Asia meridionale e sudorientale, Comunità degli Stati Indipendenti, Medio Oriente e Africa: 91,46 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di sigarette in Asia orientale, Australia e PMI Duty Free: 12,81 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di sigarette nelle Americhe: 15,24 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di unità di tabacco riscaldato: 35,35 miliardi di unità , stima: 35,19 miliardi

Volume delle spedizioni di tabacco riscaldato in Europa: 14,20 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di tabacco riscaldato in Asia meridionale e sudorientale, Comunità degli Stati Indipendenti, Medio Oriente e Africa: 7,13 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di tabacco riscaldato in Asia orientale, Australia e PMI duty-free: 13,86 miliardi di unitÃ

Volume delle spedizioni di tabacco riscaldato nelle Americhe: 157 milioni di unitÃ

Reddito operativo rettificato: 4,15 miliardi di dollari, stima: 3,93 miliardi di dollari

EPS rettificato: 1,91 dollari, stima: 1,81 dollari

