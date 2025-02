Pil Germania e Test dei Minimi

Dinamica Preoccupante Mentre si attende l'uscita del Pil della Germania, unico dato di rilievo per la mattinata, i mercati testano i minimi giá a inizio settimana e il Nikkei prova a recuperare il terreno perduto nei giorni scorsi durante la nottata odierna. Attesa quindi l'apertura del Dax dopo l'esito delle elezioni che di fatto hanno visto una buona reazione dei listini europei, un dato che ha portato volatilitá nel breve ma poca direzionalitá in termini di dinamiche intraday. Facciamo attenzione al Ftse Mib che di fatto risulta parecchio esteso con un rialzo "resiliente" che non vede pause, é lui l'osservato speciale da qui ai prossimi giorni fino alla chiusura del mese.



EUROPA IN CRISI? MERCATI ANCORA POSITIVI



Oggi il Pil della Germania uscirá in pre-apertura del mercato europeo, un dato previsto in negativo come il precedente, dovrebbe passare dal -0,3% al -0,2%, oramai una consuetudine per l'economia tedesca che vede un rallentamento oramai consolidato da diverso tempo. Con questi numeri il Dax ha fatto due anni a doppia cifra e proprio negli ultimi giorni abbiamo visto uno scarico dei prezzi importante che potrebbe cambiare di netto la dinamica di febbraio che fino a pochi giorni fa é risultata molto positiva. Attenzione inj generale ai mercati europei visto che le dinamiche positive non coinvolgono solo il Dax, bensí tutti gli indici europei, in particolare il nostro Ftse Mib che di fatto risulta particolarmente forte al rialzo in quanto non subisce alcun contraccolpo ribassista da parte degli altri mercati globali. Siamo sui massimi, sia mensili che settimanali e ieri abbiamo assitito alla formazione di una zona massimi che potrebbe essere ceduta giá nella mattinata e poter innescare un movimento interessante di storno. Per il momento segnali tecnici di questo possibile movimento non ci sono, ma facciamo solamente attenzione alla dinamica dei prezzi che si andrá a creare nel corso dell'apertura e della mattinata in quanto potremmo assistere ad un potenziale ribasso vista l'estensione del movimento rialzista delle ultime settimane.



NIKKEI E DOW JONES I PEGGIORI



Stiamo parlando di dinamiche tecniche che puntano al ribasso. Il Nikkei ad esempio ha chiuso la scorsa settimana con una dinamica settimanale negativa, con chiusura al di sotto dei minimi delle scorse settimane, una dinamica assolutamente ribassista che dovrebbe spaventare vista la configurazione tecnica del Nikkei che tutto sembra voler fare meno che salire, almeno su base mensile. Il Nikkei é strutturalmente il piú debole in assoluto, infatti é l'unico indice che non é riuscito ad aggiornare i massimi visti lo scorso anno prima del crollo di luglio/agosto, pertanto la sua debolezza cronica, accompagnata da segnali ribassisti su base settimanale, potrebbe essere un chiaro segnale di come i mercati in questo momento facciano fatica a reagire ai rialzi. Altro indice che presenta una dinamica da attenzione é sicuramente il Dow Jones che é andato a chiudere una dinamica settimanale al ribasso, al di sotto dei minimi delle settimane precedenti con un affondo sui minimi proprio nella giornata di venerdí. Ieri c'é stato un recupero dei prezzi dai minimi, oggi la situazione non é chiara vedendo i futures, ma eventuali vendite di massimi di breve potrebbero innescare ulteriori movimenti al ribasso. Facciamo attenzione anche al Dow Jones.

