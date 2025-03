PIL Usa a -2,1%. Oro oltre 3000$

Bond UE comprati Tornano in leggero ribasso i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'oro arriva a rompere agevolmente l'area dei 3000$ l'oncia andando a toccare i 3019$ nel pre-market europeo. I mercati azionari provano il rimbalzo sulla scia di quanto avvenuto nella giornata di venerdí quando i mercati americani hanno ricomprato minimi senza molti indugi. Al momento la situazione tecnica sembra volgere verso la positivitá ma l'attenzione é massima sui mercati europei che arrivano giá a toccare i massimi della scorsa settimana.



GDP NOW A -2,1%. OGGI IL SECONDO AGGIORNAMENTO



Le vendite al dettaglio escono al di sotto delle aspettative e l'aggiornamento del GDP Now esce per l'appunto in negativo, un -2,1% che di fatto conferma la negativitá del Pil Usa per il Q1 del 2025, un risultato pessimo in piena contraddizione con il mantra "strong and resilient" di Powell. Domani ci sará la decisione della Fed in merito ai tassi, si attendono tassi fermi ai livelli attuali, come se l'economia fosse in uno stato di salute ottimale, senza alcuna criticitá, una situazione in realtá da rivedere visti i dati usciti di recente. GDP Now in forte negativitá, un mercato del lavoro in palese rallentamento e i mercati azionari che sembrano indebolirsi strutturalmente per il lungo periodo con un dollaro in indebolimento, questa la foto attuale della situazione americana che di fatto viene presa come condizione passeggera dalla Fed che sembra non essere preoccupata dalle prospettive sui numeri attuali. Oggi arriverá il secondo aggiornamento del Gdp Now in base ai prossimi dati relativi alle costruzioni di nuove case, di conseguenza il dato uscirá nel pomeriggio e potrebbe confermare il Pil negativo giá visto nel dato di ieri e nel corso delle scorse settimane.

GdpNow della Fed di Atlanta - Fonte: atlantafed.org



EUROPA AL TEST DEI MASSIMI



Attenzione all'azionario europeo che si trova a testare i massimi della scorsa settimana. Stiamo parlando ovviamente del Dax e del Ftse Mib mentre lo Eurostoxx50 si ritrova ancora al di sotto dei massimi delle scorse 5 settimane, in attesa di un movimento ribassista piú incisivo che faccia da apripista per un ribasso anche su Dax e su Ftse Mib, al momento gli indici impostati meglio al rialzo. Il Nikkei chiude la seduta asiatica in positivo andando a seguire la dinamica tecnica degli Usa che ieri hanno proseguito il rimbalzo iniziato nella giornata di venerdí. Oggi quindi giornata di test dei massimi in attesa delle banche centrali di domani, prima la Boj nella notte poi la Fed nella serata. Ricordiamo inoltre che giovedí sará il turno della Snb e successivamente della BoE.

Grafico settimanale di Eurostoxx50 - Fonte: Xstation



TITOLI DI STATO EUROPA COMPRATI



Scendono leggermente i rendimenti dei titoli di Stato che vedono un calo dopo i forti aumenti delle corse settimane. Scende il rendimento dei Bund che si attesta al 2,83%, il nostro Btp torna al 3,88% mentre l'Oat francese scende di nuovo sotto il 3,5% di rendimento. Per il Btp e l'Oat siamo scesi al di sotto dei minimi di rendimento della scorsa settimana mentre si attende il test di questi livelli da parte del Bund, vero e proprio protagonista di tutto il comparto di rischio europeo per via del suo stato di benchmark degli ultimi anni.



FOREX AL TEST DI LIVELLI ESTREMI



EurUsd di nuovo a 1,0920, livelli estremi considerando la dinamica mensile e la dinamica settimanale che risultano sicuramente troppo tirate al rialzo. Un ritracciamento sarebbe assolutamente fisiologico considerando l'andamento recente, un andamento che coinvolge anche GbpUsd che si trova ad affrontare area 1,2990, a ridosso di quegli 1,30 che risultavano molto lontani fino ad un mese fa. UsdJpy rimane ancora nel suo trend ribassista di lungo peirodo a ridosso di area 150 in tentativo di rimbalzo di breve, una dinamica che dovrebbe aiutare sia EurUsd che GbpUsd a scendere leggermente.

