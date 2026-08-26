PIL USA, PCE e Trimestrale NVIDIA

Due importanti dati macro attesi per la giornata di oggi, il PIL Usa e il PCE, dati fondamentali per le politiche della Fed, in serata invece la trimestrale di Nvidia che sará l'evento market mover della settimana. La tecnica é al centro dell'attenzione su tutti gli asset, soprattutto sul comparto equity che si trova in una situazione delicata.

PIL e PCE in USA di oggi

Oggi in pre-market l'uscita del Pil, dato lagging per sua natura, e in contemporanea il Pce, quest'ultimo piú impattante e decisivo. Pil previsto passare dal 2,1% a 1,5%, un dato sicuramente in calo ma non preoccupante nel breve termine. Ricordiamo infatti che il dato sul Pil é il dato macro che si muove piú in ritardo rispetto a tutte le altre metriche, pertanto ci fornisce una fotografia del trimestre scorso senza avere un impatto nel breve vista la sua natura. Il dato sul Pce é previsto in calo dal 3,7% al 3,6% con le spese personali previste in calo dallo 0,3% allo 0,1%, un calo leggero in linea con il leggero calo dell'inflazione Usa ora al 3,4% e che risulta ancora ben al di sopra del target del 2%. La situazione economica degli Usa, stando ai numeri, vede ancora un'inflazione di fondo ancora elevata, con pochi movimenti bruschi al ribasso che segnalano come l'economia rimanga ancora effettivamente stabile. Il petrolio qui gioca un ruolo chiave e al momento vediamo proprio un ribasso strutturale di natura tecnica che potrebbe portare un proseguimento della dinamica ribassista nel prossimo futuro, dinamica che dovrebbe teoricamente portare al ribasso di lungo dell'inflazione.

Le attese per la trimestrale di Nvidia

Fatturato atteso nel range consensus tra 92 e 95 miliardi di dollari (+95-97% YoY) contro una guidance aziendale di 91 miliardi di dollari (±2%). EPS rettificato stimato: 2,09 dollari, in aumento del 99% rispetto a 1,05 dollari del Q2 FY2026. Per quanto riguarda i data center, comparto fondamentale per Nvidia, i ricavi previsti sono a circa 75 miliardi di dollari, trainati dalla domanda dell'architettura Blackwell e dalla tenuta della supply chain. In sostanza il mercato attende una trimestrale al di sopra della guidance, un copione giá recitato da Nvidia nelle ultime trimestrali. Dopo l'espansione esponenziale del biennio 2023–2024, la società mostra una crescita normalizzata su tassi annui del +60-95%, mantenendo margini operativi superiori al 60%, numeri veramente importanti in termini di impatto e peso sul mercato. Ricordiamo quindi che i catalizzatori principali per la reazione del mercato restano la guidance per il Q3 e la capacità produttiva effettiva sui sistemi Blackwell. A livello tecnico Nvidia affronta le vendite dei massimi da maggio di quest'anno con una dinamica tecnica che vede area 190 come supporto di breve e come area di spinta dei prezzi al rialzo, nel contempo della rottura dei massimi di luglio, elemento rialzista in questa dinamica. In sostanza, Nvidia sta testando i massimi degli scorsi mesi su una dinamica di breve che ha visto una chiusura negativa la scorsa settimana, questo elemento é fondamentale in quanto i movimenti di questa sera potrebbero essere caratterizzati da questa dinamica. Volatilita attesa intorno all'8% classico dai prezzi di chiusura a fine giornata, possibile dinamica ribassista di breve dovuta all'impostazione tecnica negativa formatasi su base settimanale.





Nikkei e Nasdaq resistono

Nikkei sale dello 0,4% sui futures mentre sul cash segna un +0,5%, una ripresa tecnica in controtendenza con la chiusura negativa della scorsa settimana accompagnata dalla violazione dei minimi, segnale di debolezza molto interessante. La stessa dinamica la si osserva sul Nasdaq che di fatto rimane ancora negativo su base settimanale e potrebbe vedere ulteriori allunghi al ribasso nel corso della settimana. Gli indici, seppur in presenza di dinamiche tecniche deboli e tendenti al negativo, arrivano a metá settimana ancora senza spunti direzionali forti. Probabilmente i dati di oggi e l'impatto della trimestrale di Nvidia nella giornata di domani, potrebbero dare la spinta necessaria ad una eventuale conferma della dinamica negativa di breve termine, dinamica che al momento si é palesata con poca forza.