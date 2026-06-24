Prossimi risultati finanziari di Micron: un test cruciale per i titoli AI?

A seguito di un forte calo di oltre il 13% delle azioni Micron e di una diffusa ondata di vendite nel settore dei semiconduttori, gli investitori attendono con grande interesse i risultati del terzo trimestre fiscale 2026 della società, la cui pubblicazione è prevista dopo la chiusura del mercato del 24 giugno.

Le aspettative sono eccezionalmente elevate: Wall Street prevede ricavi pari a circa 35,3–35,4 miliardi di dollari e un utile per azione superiore a 20 dollari, segnando un ulteriore trimestre di crescita record trainato dal boom dell’intelligenza artificiale. La domanda di memoria ad alta larghezza di banda (HBM), utilizzata negli acceleratori AI, rimane il principale driver di crescita, mentre Micron aveva già dichiarato che la capacità produttiva di HBM per il 2026 è stata completamente allocata.

Tuttavia, gli investitori si concentreranno non solo sui risultati principali, ma soprattutto sulle previsioni per il quarto trimestre e sulle indicazioni del management riguardo alle dinamiche di domanda e offerta nei mercati DRAM e NAND. Dopo un rialzo superiore al 1.000% dal 2025, il mercato cerca conferme che il ciclo di investimento nell’AI stia continuando ad accelerare, e non si stia avvicinando a un punto di saturazione. Di conseguenza, la trimestrale potrebbe fungere sia da catalizzatore per un nuovo rally nel settore AI, sia da innesco per ulteriori prese di profitto.

Su cosa si concentrerà il mercato?

Guidance su ricavi e utili per il quarto trimestre e outlook per l’anno fiscale 2027

Trend di crescita delle spedizioni HBM e domanda da clienti AI e data center

Capacità di mantenere il margine lordo record, precedentemente indicato intorno all’81%

Gli utili di Micron come test del bull market sull’AI

Micron pubblica i risultati del terzo trimestre fiscale in un momento in cui il settore dei semiconduttori è sotto pressione, dopo un forte sell-off nei titoli legati all’AI. Per questo motivo, il report non sarà valutato solo su ricavi e utili, ma soprattutto sulla capacità della domanda per infrastrutture AI di sostenere valutazioni così elevate.

Il mercato cerca più dei semplici risultati record

Le stime di consenso indicano ricavi di circa 35,3–35,4 miliardi di dollari e utili per azione superiori a 20 dollari, con una crescita anno su anno eccezionale. Tuttavia, le aspettative sono cresciute così rapidamente che battere le stime potrebbe non essere sufficiente: gli investitori vogliono segnali di continuità della crescita nei prossimi trimestri.

L’HBM resta il cuore della storia di crescita

La parte più importante del report sarà il business HBM, che fornisce memoria avanzata per gli acceleratori AI. Micron ha già indicato che la capacità HBM per il 2026 è completamente prenotata, rendendo particolarmente rilevanti eventuali aggiornamenti su domanda, spedizioni, prezzi ed espansione della capacità.

I margini come indicatore del potere di pricing

Micron aveva indicato un margine lordo intorno all’81%, uno dei livelli più alti nella storia dell’azienda. Mantenere o migliorare questo livello rafforzerebbe l’idea che la forte domanda e la limitata offerta nei mercati DRAM, NAND e HBM stiano sostenendo il potere di prezzo dell’azienda.

La guidance potrebbe contare più dei risultati

Il mercato probabilmente darà maggiore importanza alla guidance del quarto trimestre e alle prospettive per il 2027 rispetto ai numeri riportati. Una guidance positiva potrebbe rafforzare la fiducia nel settore semiconduttori, mentre un tono prudente potrebbe alimentare timori di rallentamento del ciclo AI.

Il posizionamento sulle opzioni può amplificare la reazione

Oltre ai fondamentali, sarà cruciale anche il posizionamento nel mercato delle opzioni, attualmente molto estremo prima della pubblicazione dei risultati. La volatilità implicita è ai massimi da circa due anni, segnalando aspettative elevate per un forte movimento post-trimestrale. Inoltre, il posizionamento è fortemente sbilanciato sulle call, simile a quanto avvenuto prima della trimestrale di marzo, quando il titolo scese nonostante risultati solidi.

La maggiore concentrazione di call si trova intorno al livello 1.200 dollari, che potrebbe agire da resistenza nel breve periodo. In uno scenario rialzista, i market maker potrebbero vendere azioni mentre il titolo si avvicina a quest’area, limitando lo slancio. Inoltre, dopo la pubblicazione, è attesa una forte contrazione della volatilità implicita, che storicamente porta a un rapido decadimento dei premi delle opzioni e a maggiori prese di profitto.

In definitiva, la reazione del titolo potrebbe dipendere tanto dalle dinamiche del mercato delle opzioni quanto dai risultati stessi.

Fonte: xStation 5

Fonte: Team di ricerca di XTB