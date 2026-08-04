Azioni McDonald's in lieve rialzo nonostante risultati trimestrali contrastanti

Le azioni di McDonald's Corporation (MCD.US) salgono di circa il 2% dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2026. Ancora una volta, il colosso della ristorazione veloce ha dimostrato la propria capacità di generare crescita degli utili nonostante un contesto di consumo complesso, con l’EPS rettificato superiore alle aspettative di Wall Street, anche se ricavi e vendite comparabili si sono attestati leggermente al di sotto delle stime del consenso. Gli investitori si concentrano ora sulla capacità di McDonald's di mantenere margini leader nel settore accelerando al contempo la crescita delle vendite globali nella seconda metà dell’anno.
Principali dati emersi dai risultati
- L’EPS rettificato si è attestato a 3,38 dollari, superiore ai 3,32 dollari attesi dal consenso, mentre l’EPS riportato è stato pari a 3,32 dollari, in crescita del 6% su base annua.
- I ricavi sono aumentati del 4% su base annua, raggiungendo 7,10 miliardi di dollari, ma si sono posizionati leggermente al di sotto delle aspettative di Wall Street pari a 7,13 miliardi di dollari.
- L’utile netto è cresciuto del 5% su base annua, arrivando a 2,36 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le stime degli analisti.
- L’utile operativo è aumentato del 3% su base annua, raggiungendo 3,3 miliardi di dollari, leggermente sotto il consenso di 3,39 miliardi di dollari.
- Le vendite comparabili globali sono aumentate dell’1,3%, mancando di poco le aspettative dell’1,39%.
- Negli Stati Uniti, le vendite comparabili sono cresciute dello 0,8%, al di sotto delle previsioni di poco superiori all’1%.
- Le vendite comparabili del segmento International Developmental Licensed Markets (IDL) sono aumentate dell’1,9%, mentre il segmento International Operated Markets (IOM) ha registrato una crescita dell’1,5%: entrambi i risultati sono risultati leggermente inferiori alle attese.
- Le vendite globali del sistema sono aumentate del 5% su base annua (4% a cambi costanti), evidenziando la continua espansione della rete e la resilienza della domanda nonostante una crescita più contenuta delle vendite nei punti vendita esistenti.
- Le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) sono aumentate del 17% su base annua, raggiungendo 817 milioni di dollari, mentre l’aliquota fiscale effettiva è scesa al 19,5% dal 21,3% dell’anno precedente.
- McDonald's ha confermato la guidance per l’intero esercizio 2026, mantenendo:
- investimenti in conto capitale (capex) tra 3,7 e 3,9 miliardi di dollari;
- margine operativo nella fascia medio-alta del 40%;
- aliquota fiscale effettiva tra 21% e 23%;
- crescita degli oneri finanziari tra 4% e 6%;
- conversione del free cash flow nella fascia bassa-media dell’80%.
- La società ha inoltre annunciato un cambiamento nella leadership, nominando Skye Anderson Presidente di McDonald's USA, in sostituzione di Joe Erlinger.
Azioni McDonald's (intervallo D1)
Le azioni di McDonald's rimangono oltre il 25% al di sotto del massimo storico di circa 340 dollari, una correzione significativa per un’azienda di queste dimensioni e con una qualità consolidata. È importante sottolineare che gran parte del calo si è verificato mentre gli investitori spostavano in modo aggressivo il capitale verso titoli legati all’intelligenza artificiale e al settore tecnologico ad alta crescita.
Se il momentum del comparto AI dovesse rallentare, mentre l’economia globale dovesse mantenersi resiliente, McDonald's potrebbe beneficiare di un rinnovato interesse degli investitori verso società difensive di alta qualità, caratterizzate da flussi di cassa stabili.
D’altro canto, l’azienda continua ad affrontare una crescita organica più lenta e una maggiore saturazione dei mercati principali. La fase di espansione più rapida sembra ormai alle spalle, anche se ciò non implica necessariamente un limitato potenziale di rialzo rispetto agli attuali livelli di valutazione.
McDonald's mantiene ancora importanti vantaggi competitivi, un marchio globale iconico e una crescente popolarità in numerosi mercati internazionali.
Dal punto di vista tecnico, 260 dollari rappresentano un livello di supporto chiave, mentre l’area compresa tra 295 e 300 dollari, in corrispondenza della media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa), costituisce la prima importante zona di resistenza.
Fonte: xStation5
Negli ultimi cinque anni, McDonald's ha registrato una crescita costante sia dei ricavi sia dell’utile netto, anche se l’incremento è rimasto moderato e decisamente più stabile rispetto a quello della maggior parte delle grandi aziende tecnologiche. Una delle caratteristiche distintive del business è la capacità della società di mantenere livelli di redditività eccezionalmente elevati nonostante una crescita dei ricavi relativamente contenuta, grazie alla forza del marchio e alla scalabilità del modello di business basato sul franchising.
Il ROIC (Return on Invested Capital) della società rimane su livelli molto elevati, indicando che ogni dollaro aggiuntivo di capitale investito continua a generare rendimenti per gli azionisti superiori alla media.
Allo stesso tempo, i margini sul free cash flow si sono mantenuti costantemente solidi, offrendo ampia capacità di finanziare dividendi, riacquisti di azioni proprie e investimenti futuri senza esercitare una pressione eccessiva sul bilancio. Va tuttavia sottolineato che la crescita dei ricavi ha rallentato negli ultimi trimestri, una caratteristica comune ai grandi marchi globali maturi che hanno già raggiunto un’elevata penetrazione nei mercati di riferimento.
Questo suggerisce che la futura creazione di valore dipenderà sempre più dall’efficienza operativa, dalle iniziative legate alle vendite digitali e dall’espansione internazionale, piuttosto che da una rapida crescita del numero di punti vendita.
Dal punto di vista fondamentale, McDonald's rimane un esempio classico di compounder, ovvero un’azienda in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo periodo grazie a un’elevata qualità del business, una generazione di cassa sostenibile e una disciplina nella gestione del capitale, nonostante una crescita dei ricavi relativamente contenuta.
La valutazione di McDonald's suggerisce inoltre che il mercato continua a considerare la società come un’azienda di qualità superiore. Il titolo viene attualmente scambiato con un rapporto P/E TTM (Trailing Twelve Months) di circa 22,4x, mentre il P/E forward scende a circa 21,1x, indicando che gli investitori prevedono un’ulteriore crescita degli utili nei prossimi 12 mesi.
Sebbene questa valutazione non sia bassa in termini assoluti, rimane sostenuta dagli elevati margini operativi della società, dai flussi di cassa altamente prevedibili e dalla resilienza del modello di business.
Le aziende di alta qualità come McDonald's generalmente vengono scambiate con un premio rispetto al mercato azionario nel suo complesso, poiché gli investitori sono disposti a pagare di più per vantaggi competitivi duraturi e per una creazione di valore costante nel lungo periodo.
Fonte: Team di ricerca di XTB
McDonald's ha mantenuto per molti anni uno dei più elevati livelli di redditività operativa nel settore della ristorazione globale, principalmente grazie al suo modello di business basato sul franchising.
Il grafico mostra che sia l’EBITDA sia l’EBIT rimangono vicini ai massimi storici, nonostante una crescita dei ricavi più lenta negli ultimi trimestri. Il margine EBIT si attesta attualmente intorno al 45%, il che significa che quasi la metà di ogni dollaro di ricavi rimane disponibile dopo la copertura dei costi operativi.
Un livello di redditività così elevato riflette un’eccezionale capacità di mantenere i prezzi, la forza del marchio e un’efficienza operativa superiore, anche in un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi del lavoro e delle materie prime.
Allo stesso tempo, la crescita dell’EBIT ha recentemente rallentato rispetto a quella dei ricavi, suggerendo che la società sia entrata in una fase più matura del proprio ciclo aziendale, in cui preservare i margini è diventato un obiettivo più importante rispetto a una crescita aggressiva dell’espansione.
Per gli investitori, il punto chiave è che McDonald's continua a generare flussi di cassa operativi altamente stabili e una redditività leader nel settore, nonostante una crescita delle vendite più contenuta.
Queste caratteristiche rendono la società un esempio classico di azienda di alta qualità, il cui valore intrinseco è determinato più dalla prevedibilità e dalla solidità degli utili nel tempo che da una rapida espansione dei ricavi.
Fonte: Team di ricerca di XTB
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