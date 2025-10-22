Quei titoli hanno spaventato gli investitori prima di Halloween🎃 — I perdenti del mercato del 2025

Mentre alcuni giganti come Rheinmetall e Nvidia continuano a stupire gli investitori, altri stanno vivendo un vero incubo in borsa. Abbiamo analizzato quali azioni si sono rivelate deludenti quest’anno e quali aziende hanno effettivamente spaventato gli investitori negli Stati Uniti, in Europa, in Cina e in Giappone nel 2025.

L’S&P 500 Potenziato dall’AI: chi vince e chi resta indietro?

L’indice di riferimento del mercato azionario statunitense, l’S&P 500, ha già guadagnato quasi il 15% quest’anno. A prima vista sembra che il mercato toro sia in piena forma, ma un’analisi più attenta mostra un quadro molto più diviso: alcune azioni sono cresciute oltre il 100%, mentre altre hanno perso metà del loro valore.

I maggiori vincitori di quest’anno si concentrano in: semiconduttori e fornitori di memoria, tecnologie per la difesa e infrastrutture AI.

Dall’altro lato, abbiamo visto cali netti tra le aziende retail e di consulenza, dove i costi elevati, i dazi e la domanda dei consumatori in calo hanno avuto l’impatto più forte.

Consumatori stanchi dell’inflazione

Tra le vittime più note tra le aziende statunitensi ci sono Deckers Outdoor e Lululemon, le cui azioni sono calate di oltre il 50% dall’inizio dell’anno.

Perché? Mentre una piccola parte degli americani sta meglio che mai, il consumatore medio è stanco dei prezzi elevati e del calo del reddito reale. Il risultato è una domanda debole e uno spostamento degli investitori lontano dai marchi guidati dal retail.

Aumentano anche le pressioni dei dazi, che pesano sulle aziende che importano merci da fuori dagli Stati Uniti. Anche nomi iconici, un tempo simbolo dell’accessibilità di massa, stanno perdendo il loro vantaggio competitivo.

Intelligenza artificiale: una benedizione per alcuni, una maledizione per altri

L’AI è diventata il nuovo motore di crescita di Wall Street, ma non tutte le aziende sanno come sfruttarla. Tra le delusioni ci sono EPAM Systems e Salesforce, che non hanno rispettato le aspettative e appaiono oggi pallide rispetto ai concorrenti che beneficiano di investimenti record in infrastrutture AI.

Il mercato è entrato in una fase di “Winner Takes It All”, in cui i leader dominano e i ritardatari scompaiono.

Il settore dei dati sotto pressione dall’AI

Particolare attenzione va a Gartner Research e FactSet Research Systems, poiché gli investitori si chiedono sempre più se l’AI generativa possa minare i loro modelli di business.

Sistemi AI più avanzati stanno già riducendo la domanda di servizi analitici tradizionali e ad alto margine. Ciò che un tempo richiedeva un team di specialisti può ora essere fatto da un algoritmo, più velocemente e a costi inferiori.

Di conseguenza, i servizi un tempo ad alto valore diventano facilmente sostituibili, le barriere all’ingresso si riducono rapidamente e la pressione competitiva cresce di mese in mese.

L’AI, quindi, porta non solo crescita ma anche il potenziale collasso di centinaia di modelli di business tradizionali. Una cosa è certa: Wall Street è volubile. I perdenti di oggi possono sorprendere il mercato domani con nuove strategie, maggiore efficienza e ritorno alla redditività.

Le montagne russe europee: chi vince e chi cade

Rispetto a Wall Street, l’Europa nel 2025 sembra una vera montagna russa. Mentre gli Stati Uniti godono di una crescita costante, il Vecchio Continente è diviso tra vincitori spettacolari e perdenti dolorosi.

Tra i vincitori ci sono Rheinmetall – colosso tedesco della difesa, Rolls-Royce – simbolo britannico di eccellenza ingegneristica, e Orlen – gigante energetico polacco, che sorprende entrando tra i migliori performer europei.

Ma ci sono anche molti perdenti, tra cui SIG Group, produttore svizzero di imballaggi. In questo contesto, anche le case automobilistiche tedesche in difficoltà sembrano vincitori relativi.

Danimarca sotto pressione: dall’euforia alla delusione

Lo shock maggiore dell’anno viene da Copenaghen. Non molto tempo fa, le aziende danesi erano i gioielli del mercato europeo; oggi figurano tra le peggiori performance del continente.

Novo Nordisk – dal top alla turbolenza

Il leader dei farmaci GLP-1 ha visto le sue azioni crollare del 40%, tra timori di guerra dei prezzi nel mercato statunitense dell’obesità e del diabete e nuovi dazi che minacciano la competitività. Un’incredibile inversione di rotta per un’azienda un tempo considerata la stella più brillante d’Europa.

Pandora – il gioiello perde lucentezza

Il famoso produttore di gioielli affronta costi di produzione in aumento a causa del rialzo dei prezzi dei metalli preziosi. Le azioni sono calate di oltre il 35%.

Orsted – il vento è cambiato

Il campione danese delle energie rinnovabili ha subito un calo simile. Costretto a ritirarsi da costosi progetti eolici offshore sulla East Coast americana, Orsted affronta una corrente contraria globale: il ritorno dei combustibili fossili. Con l’amministrazione Trump che favorisce carbone e nucleare, il sentiment sul settore eolico si è deteriorato.

Coloplast – precisione chirurgica, ma profitti in calo

Le azioni del produttore di dispositivi medici sono scese oltre il 25%. Tra le 36 azioni europee peggiori, quattro sono danesi, un colpo quasi storico per un’economia così piccola.

Grandi giocatori, grandi problemi

Non è solo la Scandinavia a soffrire. In tutta Europa, altri grandi nomi deludono gli investitori: WPP – gigante britannico della pubblicità, in calo del 55% quest’anno tra domanda debole e costi in aumento; Puma – in perdita rispetto ad Adidas e destinata a un altro anno frustrante. Le tensioni commerciali e i dazi peggiorano la situazione e la pazienza degli investitori si assottiglia.

Europa a un bivio

Il 2025 dimostra che i mercati europei odiano la stagnazione. Le aziende della difesa e dell’energia prosperano in tempi di incertezza geopolitica, mentre lusso, moda e marketing lottano con costi crescenti, dazi e margini in calo. Anche le aziende più stabili possono ritrovarsi in difficoltà da un giorno all’altro. Sulle montagne russe europee, come nei mercati stessi, sopravvivono solo chi mantiene equilibrio.

JD.com perde contro Alibaba

Nonostante il rischio continuo di guerra commerciale con gli Stati Uniti, l’indice Hang Seng cinese ha avuto una corsa spettacolare, salendo oltre il 31% al 22 ottobre, una delle migliori performance in Asia.

I fattori trainanti: solidità dei bilanci aziendali, onda di innovazione tecnologica e un mercato dei capitali domestico maturo sempre più orientato al valore per gli azionisti.

Ma non tutti ne hanno beneficiato. Per JD.com e Meituan, il 2025 è stato disastroso: le azioni sono calate rispettivamente del 36% e del 4%, perché Alibaba è tornata, e con forza.

Alibaba riprende il controllo

Dopo qualche anno di calma, Alibaba ha recuperato il vantaggio offensivo, investendo in AI e nuovi servizi per riconquistare utenti persi a favore di JD.com e Meituan.

Negli ultimi mesi Alibaba ha introdotto funzioni AI nell’app Amap (la versione cinese di Google Maps), nuovi sistemi di raccomandazione per ristoranti e hotel e programmi di sconti e sovvenzioni per gli utenti. Il risultato: oltre 40 milioni di nuovi utenti in un solo giorno, un colpo diretto al dominio di Meituan nei servizi locali.

Una guerra dei prezzi che erode i margini

Mentre Alibaba accelera, JD.com e Meituan sono bloccate in una costosa guerra dei prezzi, con coupon, consegne gratuite e promozioni. I ricavi possono crescere, ma i margini si riducono. I rapporti trimestrali mostrano vendite in aumento ma profitti in calo e efficienza operativa in diminuzione. Il mercato non crede più che JD.com possa raggiungere Alibaba in AI, come una volta sembrava possibile.

Perché Alibaba vince

La chiave è scala e diversificazione. Alibaba ha un bilancio robusto, grandi riserve di liquidità e molteplici fonti di ricavo: Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap e altro. Questo permette di finanziare nuove iniziative anche se generano perdite a breve termine, compensate dai profitti di altri segmenti. JD.com e Meituan, invece, sono più mono-dimensionali e mancano di questa flessibilità. Alibaba è anche tra i leader cinesi nell’AI.

I mercati premiano l’offensiva, non la difesa

Nell’economia cinese veloce, contano slancio e narrazione. Gli investitori supportano chi detta il ritmo, non chi reagisce. Dopo ristrutturazioni e nuova immagine, Alibaba è nuovamente considerata leader visionaria. JD.com e Meituan appaiono difensive, focalizzate sulla sopravvivenza. I mercati finanziari premiano coraggio e capitale, e nell’era AI solo chi combina entrambi resta a galla.

Le ombre del rally cinese

Dietro la performance impressionante si nascondono problemi nel settore e-commerce: debolezza dei consumi post-pandemia, famiglie caute e regolamentazioni più stringenti sulle aziende tech. In questo contesto, gli investitori cercano vantaggi strategici chiari. Alibaba ha invertito la narrativa a suo favore; JD.com e Meituan no. Il mercato cinese entra in una fase di crescita più lenta e selettiva, dove solo aziende innovative e solide attraggono investitori.

Giappone: automobili e condimenti sotto pressione

L’indice Nikkei 225 ha guadagnato oltre il 25% tra il 1° gennaio e il 22 ottobre. Il rally è stato sostenuto da uno yen debole e dall’ottimismo sulle politiche fiscali del nuovo Primo Ministro Sanae Takaichi.

Tuttavia, non tutte le aziende hanno beneficiato.

Settore auto in difficoltà

Debolezza evidente in Hino Motors, filiale Toyota focalizzata sui camion. Con concorrenza cinese e venti contrari ciclici, Hino prevede una fusione con Mitsubishi Motors per sopravvivere. Entro il 2026 Hino consegnerà veicoli sotto il marchio Archion, ma per ora gli investitori restano scettici. Nissan e Mitsubishi sono entrambe in calo oltre il 20%, mentre Toyota cresce del 3% quest’anno e del 20% su base annua. Anche i giganti globali non sfuggono ai dazi e ai costi in aumento.

Kikkoman: quando la salsa di soia perde sapore per gli investitori

Fuori dal settore auto, Kikkoman, leader mondiale di salsa di soia e condimenti asiatici, è sotto pressione: azioni giù del 25% quest’anno. Fattori alla base del calo: espansione più lenta, aumento dei costi con un nuovo stabilimento negli USA e domanda all’ingrosso più debole. La crescita degli utili potrebbe rallentare all’1% annuo entro il 2027, con un ritorno sul capitale previsto in calo dal 12% all’11%. La valutazione a 20 volte gli utili rende comprensibile la prudenza degli investitori. Anche in un Nikkei positivo, il mercato giapponese diventa più selettivo: esportatori favoriti dallo yen debole, ma auto e alimentare affrontano crescita più lenta e margini ridotti.