Recupero Mercati

- Forte recupero di Nasdaq e Nikkei dai minimi
- Dax alla prova della dinamica ribassista settimanale
- Petrolio di nuovo a 90 dollari, pronti al ribasso?
- UsdJpy ancora a ridosso dei 160
- Forte recupero di Nasdaq e Nikkei dai minimi
- Dax alla prova della dinamica ribassista settimanale
- Petrolio di nuovo a 90 dollari, pronti al ribasso?
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Mercati che recuperano dopo i brutti movimenti di venerdí scorso, gran recupero di Nasdaq e Nikkei che provano a rialzare la testa su una dinamica di prezzo ribassista di lungo termine, ma la settimana é lunga e domani avremo l'inflazione Usa, poi i tassi in Europa e la Ipo di SpaceX venerdí.
Recupero dopo i forti ribassi
Gran recupero dei mercati dopo i forti ribassi visti nella giornata di venerdí, Nasdaq e Nikkei in prima fila sui recuperi, la dinamica per la settimana rimane peró verso il basso con le brutte chiusure settimanali. A chiudere male la scorsa settimana é stato il Dax che ancora regge i minimi seppur in presenza di una chiusura settimanale pessima, pertanto l'attenzione sulle dinamiche ribassiste si sposta principalmente sull'indice tedesco che potrebbe di fatto innescare un movimento ribassista generalizzato. Oggi potremmo assistere ad una giornata fortemente tecnica, non abbiamo grandi spunti dal punto di vista dei dati macro che vedono solamente l'uscita delle vendite di case esistenti in Usa.
Petrolio verso un ribasso
Il petrolio Wti torna in zona 90 dollari con una chiusura del mese di maggio negativa, segno che il petrolio sembra essere pronto per un potenziale movimento al ribasso che dovrá essere confermato nel corso delle prossime settimane. Al momento lo scoglio piú duro é quello dell'area 80-90 dollari, una zona che una volta infranta al ribasso potrebbe riportare le quotazioni verso i 70 dollari con un effetto molto importante per l'economia, ossia quello dello stop della corsa dell'inflazione. Per il momento i prezzi puntano verso il basso su base mensile, cosí come abbiamo visto nel 2022, di fatto quindi la situazione sul petrolio potrebbe sbloccarsi nel corso dell'estate con un effetto sorpresa per chi si aspettava un rialzo dovuto al proseguimento delle tensioni ad Hormuz. Il problema principale del petrolio é la domanda che é stata letteralmente schiacciata dall'aumento del suo prezzo, ossia i mercati non vogliono un petrolio sopra i 100 dollari e i consumatori non accettano piú un'inflazione che corre verso l'alto cosí come abbiamo visto nel 2025 con il rialzo dell'inflazione per via dei dazi.
Il nodo Yen
Il vero nodo da sciogliere é quello di UsdJpy che continua a gravitare pericolosamente a ridosso dei 160, zona di intervento della BoJ che ha visto un nulla di fatto circa gli effetto dell'ultimo intervento del 30 aprile. Un classico ribasso da 5 figure poi pienamente riassorbito nel corso delle settimane successive e ora siamo di nuovo al punto di partenza. In pratica la BoJ non sta riuscendo a far apprezzare lo yen, molto probabilmente per via del fatto che ora l'inflazione torna a spingere verso l'alto a livello globale e le altre banche centrali sono sostanzialmente ferme nel loro percorso di taglio dei tassi. Non si escludono nuovi interventi BoJ anche se tra una settimana avremo direttamente la prossima riunione di politica monetaria.
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