Attesa per le trimestrali

Mercati in recupero in attesa dei dati market mover che vedremo principalmente tra stasera e domani, prima con le trimestrali di Google e Tesla, poi domani con la Bce che molto probabilmente terrá i tassi fermi ai livelli attuali. Attesa per Google e Tesla Mercati in attesa di Google e Tesla, trimestrali che usciranno questa sera al closing bell del mercato americano. Google é ovviamente la piú attesa visto il suo peso all'interno dei mercati grazie alla sua capitalizzazione da 4224 miliardi di dollari, Tesla invece é attesa per vedere se effettivamente si sta riprendendo dai brutti numeri visti tra il 2024 e il 2025, anni in cui Tesla ha visto una crescita quasi nulla. Sicuramente il focus é sulle spese sull'IA delle due aziende, oramai una consuetudine dell'analisi delle trimestrali, ma per il momento il focus é tecnico. Non vediamo infatti, soprattutto di recente, una correlazione tra esito della trimestrale e andamento di mercato, possiamo vedere tranquillamente l'uscita di una trimestrale ottima e allo stesso tempo il titolo scendere fortemente. Per quanto riguarda Google il focus é ovviamente sul Capex (investimenti in IA0), la crescita del Cloud e lo sviluppo di Gemini. Per quanto riguarda Tesla il focus é sui margini del settore automotive, inoltre importante sará vedere quanto sta destinando l'azienda sul settore IA in termini di spese, oltre ovviamente a gli sviluppi del Cybercab e del servizio Robotaxi. A livello tecnico Google é quella che ha una dinamica tecnica piú negativa su base settimanale, cosí come Tesla che si trova giá sui minimi dello scorso mese, in pratica i titoli presentano delle dinamiche tecniche negative e anche una trimestrale molto buona potrebbe non incidere su questo andamento tecnico. Mercati in Recupero Mercati azionari che sembrano recuperare dai minimi su scala globale. Dax recupera fortemente andando a chiudere la giornata di ieri al di sopra dei massimi dei giorni precedenti, mentre i mercati Usa chiudono positivi rimanendo ancora al di sopra dei minimi. Nikkei recupera, l'indice piú performante degli ultimi 14 mesi ancora non cede. Molto probabilmente stiamo assistendo ad una fase dove il mercato attende ovviamente le trimestrali in uscita, le prime importanti questa sera, poi il resto arriverá nel corso della prossima settimana insieme alla Bank of Japan, unica banca centrale realmente attesa per vedere qualche decisione importante. Ricordiamo che le dinamiche tecniche rimangono tutte principalmente ribassiste su base settimanale. Yen da record supera i 163 Nuovo record per UsdJpy che supera i 163 e arriva a toccare nuovi record senza che la banca centrale stia effettivamente agendo sul cambio stesso. Oramai per tentare di frenare questa corsa al rialzo del cambio si dovrá attendere la prossima riunione del 31 luglio, dove con molta probabilitá potremmo avere una decisione in merito a questa condizione assolutamente unica da 40 anni a questa parte.

David Pascucci Esperti

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