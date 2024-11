Rheinmetall sale del 5% al ​​nuovo massimo storico in un contesto di miglioramento delle prospettive di spesa per la difesa in Germania 📈

Le azioni del produttore tedesco di munizioni e equipaggiamenti militari Rheinmetall (RHM.DE) stanno guadagnando quasi il 5% oggi, dopo che il cancelliere Scholz ha indicato che la spesa per la difesa nazionale del paese supererà significativamente il 2% del PIL nei prossimi anni. L'azienda stima vendite per 20 miliardi di euro nel 2027 e un margine operativo del 18%, che è elevato per il settore, e come parte della sua presentazione durante i Capital Market Days ha indicato di essere un diretto beneficiario dell'aumento della spesa in armamenti nella NATO e nell'UE. Le azioni dell'azienda stanno raggiungendo nuovi massimi storici oggi e sono aumentate di oltre il 20% negli ultimi 30 giorni. Rheinmetall intende anche entrare nel mercato statunitense e formare una joint venture con l'italiana Leonardo. La Russia ha confermato il primo attacco dell'Ucraina con missili ATACMS a lungo raggio statunitensi; 5 dei 6 missili intercettati dalla Russia nella regione di Bryansk, parti di uno dei quali avrebbero danneggiato una fabbrica di armi. La mossa è destinata a portare a un'escalation, prima dell'arrivo dell'inverno. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha indicato che Mosca non è sorpresa che le ultime settimane della candidatura di Biden portino a un'escalation nel conflitto; per gli investitori, questo apre la porta a speculazioni su una possibile "temporaneità" della situazione, che Donald Trump ha promesso di risolvere. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La Russia ha annunciato una risposta adeguata, con Vladimir Putin che oggi ha firmato una "dottrina nucleare aggiornata", secondo la quale la Russia può usare armi nucleari, anche in caso di attacchi convenzionali contro il territorio russo o bielorusso. Il Cremlino ha indicato che l'uso dei missili porta alla conclusione che i paesi occidentali saranno considerati direttamente coinvolti nella guerra contro la Russia. Un sentimento positivo si osserva anche in altre azioni di aziende del settore della difesa in Europa, tra cui BAE Systems, Leonardo, Dassault Aviation e SAAB. L'oro sta guadagnando più dell'1%, ma le materie prime energetiche non reagiscono molto alla prospettiva di tensioni geopolitiche; i contratti di gas e petrolio sono in trading piatti oggi. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

