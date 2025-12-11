Ribasso dopo Oracle

Ieri sera, dopo il taglio tassi Fed, arriva la trimestrale di Oracle che di fatto pone dei dubbi sull'IA e sulla tenuta del settore e il titolo perde oltre il -10% in afterhours. Oggi usciranno i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, dati che iniziano a pesare sulla prossima decisione della Fed del 28 gennaio 2026.

Oracle e i debiti

Oracle sta accumulando debito per finanziare tutti i progetti futuri relativi all'IA, motivo per cui gli investitori risultano sospettosi per il futuro, soprattutto in caso di rallentamento della crescita. Il direttore finanziario Kehring ha affermato che ci sono altre forme di finanziamento tramite clienti, alternative che permetterebbero ad Oracle di sincronizzare i pagamenti con le entrate e di indebitarsi meno rispetto a quanto preventivato. Per il momento ci sono ben 50 miliardi di dollari di spese in conto capitale per l'intero anno, ben al di sopra dei 35 miliardi preventivati a settembre, quasi un 50% in piú. Si consideri che la spesa per l'anno fiscale 2025 inizialmente preventivata era 21,2 miliardi di dollari. Il flusso di cassa libero di Oracle é stato negativo per circa 10 miliardi di dollari, le stime prevedevano un -5,2 miliardi, in pratica il dato é stato doppio rispetto le stime. Le stime prevedevano una crescita del fatturato tra il 19-21%, il fatturato cresce del 14%, l'utile per azione era previsto tra 1,7 e 1,74 dollari, esce a 2,14 dollari per azione. Crescono tutti i ricavi a doppia cifra ad esclusione dei ricavi del settore software che scendono del 3% a 5,9 miliardi di dollari, per il resto il fatturato é comunque in crescita. Il titolo perde oltre il -10% nelle quotazioni afterhours portandosi a ridosso dei 197, livelli di apertura di dicembre. Ricordiamo che il titolo ha perso oltre il -40% dai massimi visti a settembre, la situazione inizia a farsi delicata.

Oracle e l'oscillazione negativa dai massimi di settembre di oltre il -40% - Fonte:XStation

Taglio Tassi Fed, si pensa giá a Gennaio

Un taglio tassi assolutamente scontato in termini di decisione, ora la palla passa ai dati del mercato del lavoro in uscita il 16 dicembre e il 9 gennaio, dati che saranno determinanti per la prossima decisione. Nella riunione di ieri abbiamo visto un Powell altamente concentrato sul mercato del lavoro, sulla discrepanza tra i dati che escono che pongono dubbi sulle future decisioni che diventano ora "meeting by meeting" in base ai dati in uscita. Considerando il trend del mercato del lavoro "in raffreddamento", i dati del 16 dicembre e del 9 gennaio saranno assolutamente decisivi, soprattutto qualora dovessero proseguire il trend negativo in atto, dati che sposterebbero gli equilibri in modo determinante. Ricordiamo che i trend del mercato del lavoro sono forti e decisi, pertanto la strada che stanno segnando questi dati punta proprio verso un peggioramento della situazione macro e la probabilitá di tagli dei tassi massivi diventa alta.

Mercati negativi dopo Fed e Oracle

Mercati al ribasso dopo la trimestrale di Oracle e la decisione della Fed, la serata di ieri ha fatto sorgere in poche ore tutti i dubbi che molti operatori avevano in merito agli investimenti nel settore Ia e sulla situazione macro Usa. Perdono infatti i futures americani con un -1% di Nasdaq e un -0,8% di S&P500, il Nikkei sul cash perde il -0,9% mentre Bitcoin ritorna a poggiarsi sui 90.000 dollari dopo un tentativo di salita nella serata di ieri oltre i 94.000. Importante lo spread 2-10 anni Usa che si porta a ridosso dei 60 punti base, livelli che non si sono visti solamente 4 volte quest'anno e che potrebbero aprire la strada verso i 120 punti base di target per vedere un ciclo di taglio tassi aggressivo nel corso dei prossimi mesi.