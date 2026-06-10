Riepilogo dei mercati: attesa nervosa per i dati sull'inflazione negli Stati Uniti

Durante la sessione di mercoledì, i mercati europei stanno recuperando i ribassi osservati negli indici statunitensi, che ieri hanno subito una correzione significativa.

Il sentiment di mercato è chiaramente negativo, anche se il flusso di notizie societarie è limitato. Questo può essere interpretato come il fatto che le aziende (soprattutto quelle statunitensi) abbiano fornito il “carburante” per i rialzi dei mercati, mentre il contesto geopolitico ed economico sta esercitando una pressione ribassista.

I ribassi in Europa sono piuttosto marcati, con una media intorno all’1%. Il maggiore calo è quello del WIG20, in discesa di circa l’1,4%. Gli indici principali in Svizzera, Spagna e Italia mostrano una performance migliore, con perdite limitate intorno allo 0,5%.

Il mercato più ampio resta in una fase di attesa nervosa. Le principali fonti di incertezza per l’Europa sono l’evoluzione del conflitto in Iran e, collegata a questo, la futura impostazione della politica monetaria della BCE.

Attualmente il mercato sta prezzando fino a due rialzi dei tassi BCE nel 2026. Qualsiasi sorpresa potrebbe spingere gli indici del Vecchio Continente significativamente al rialzo o al ribasso. Azioni societarie STMicro (STM.IT) – Risultati sopra le attese del mercato. Nonostante un calo degli utili, la crescita dei ricavi e le previsioni di maggiore domanda legata all’infrastruttura AI stanno spingendo il titolo a +15%.

– Risultati sopra le attese del mercato. Nonostante un calo degli utili, la crescita dei ricavi e le previsioni di maggiore domanda legata all’infrastruttura AI stanno spingendo il titolo a +15%. Sanofi (SAN.FR) – L’azienda ha completato i lavori sul farmaco Rilliprubart. Il titolo è in calo di oltre l’1,5%.

– L’azienda ha completato i lavori sul farmaco Rilliprubart. Il titolo è in calo di oltre l’1,5%. HSBC (HSBA.UK) – JP Morgan evidenzia problemi della banca in Cina. Il titolo perde il 2%.

– JP Morgan evidenzia problemi della banca in Cina. Il titolo perde il 2%. SAP (SAP.DE) – Il titolo scende di oltre il 4% dopo un report di Goldman Sachs che segnala pressioni sui margini dovute ai prezzi dei componenti.

– Il titolo scende di oltre il 4% dopo un report di Goldman Sachs che segnala pressioni sui margini dovute ai prezzi dei componenti. Tuttavia, l’evento assolutamente chiave sarà il dato sull’inflazione statunitense, pubblicato 1,5 ore prima dell’apertura di Wall Street. Il mercato si aspetta un’inflazione headline al 4,2% e un’inflazione core al 2,9%. Qualsiasi sorpresa potrebbe innescare una forte reazione dei mercati.

Il divario tra inflazione core e headline sottolinea ulteriormente il forte contributo di energia e alimentari alla crescita dei prezzi.

I futures sugli indici statunitensi mostrano lievi ribassi prima dell’apertura, con perdite nell’ordine dello 0,5–1%.

Sul mercato FX, la sterlina britannica è la valuta più forte. Questo segue le ultime dichiarazioni della Bank of England, interpretate dal mercato come relativamente restrittive (hawkish). I guadagni sono intorno allo 0,25% contro le principali valute.

Durante la notte, l’Iran avrebbe abbattuto un elicottero d’attacco statunitense “Apache” che pattugliava lo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno risposto con un attacco di ritorsione sul territorio iraniano.

Donald Trump ha commentato che “l’Iran pagherà il prezzo per aver aspettato troppo a lungo”.

Nonostante l’escalation, il mercato petrolifero resta stabile. Anche i metalli preziosi sono in calo.

Il grano è in rialzo: i contratti guadagnano circa il 2% per timori sull’offerta negli Stati Uniti.

Anche il mercato delle criptovalute è dominato dal pessimismo. Bitcoin scende verso il livello dei 60.000 dollari.

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