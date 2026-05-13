Riepilogo del mercato: i rialzisti tornano a Wall Street (13.05.2026)

Il petrolio greggio rimane stabile in vista dell’imminente vertice tra Stati Uniti e Cina. Il Brent si mantiene su livelli elevati, intorno ai 107 dollari al barile, dopo i forti rialzi registrati nelle prime due sessioni di questa settimana.

I futures sugli indici azionari statunitensi stanno recuperando le perdite dopo la pubblicazione di dati sull’inflazione USA superiori alle attese. L’US500 è attualmente in rialzo dello 0,3%, mentre l’US100 guadagna fino allo 0,8%. Dopo i ribassi di ieri, sono tornate a circolare sui media le narrative legate al cosiddetto “buying the dip” (acquistare sui ribassi). Un rimbalzo simile è stato osservato anche sul mercato sudcoreano.

Nvidia sale fino al 2,5% nel pre-market, sostenuta dalle indiscrezioni secondo cui Jensen Huang potrebbe accompagnare Donald Trump durante la sua visita in Cina, aprendo potenzialmente la strada a nuovi accordi nel settore dei chip.

L’attenzione globale resta concentrata su Pechino. Come promemoria, domani inizierà la visita di due giorni del presidente statunitense Donald Trump in Cina. Tra i temi principali dovrebbero esserci l’Iran e il Golfo Persico, anche se gli osservatori non si aspettano svolte significative.

Francia: i dati di aprile pubblicati oggi hanno mostrato segnali contrastanti. L’inflazione CPI si è attestata al 2,2% su base annua e l’HICP al 2,5%, entrambi in linea con le aspettative. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito all’8,1%, indicando un certo indebolimento del mercato del lavoro.

Eurozona: gli ultimi dati confermano un rallentamento dell’attività economica. Il PIL del primo trimestre si è attestato allo 0,8% su base annua, mentre la produzione industriale è diminuita del 2,1%, risultando ben al di sotto delle attese e mettendo in evidenza la persistente debolezza del settore manifatturiero.

Il cambio GBP/USD è in calo di quasi lo 0,2%, mettendo alla prova l’area di 1,35 in un contesto di incertezza politica nel Regno Unito.

L’oro rimane stabile sopra i 4.700 dollari, l’argento continua il suo trend rialzista, mentre il rame ha superato quota 14.000 dollari.

Azioni e notizie societarie:

Deutsche Telekom (DTE.DE) ha registrato un forte inizio d’anno, riportando un aumento del 6,5% dell’utile netto rettificato e flussi di cassa stabili. I risultati sono stati abbastanza solidi da spingere il management ad alzare la guidance per il 2026 sia sull’utile operativo sia sul free cash flow.

Allianz (ALV.DE) ha generato ricavi per 53 miliardi di euro, mentre PIMCO e AllianzGI hanno attratto 21 miliardi di euro di nuovi flussi in entrata.

Siemens (SIE.DE) ha riportato risultati contrastanti: ricavi e utile netto hanno leggermente deluso, ma i nuovi ordini sono stati molto forti, raggiungendo 24,1 miliardi di euro e superando nettamente le aspettative. Nonostante una certa pressione sui margini industriali, la società ha mantenuto il proprio outlook di crescita e annunciato un ampio programma di riacquisto di azioni fino a 6 miliardi di euro. Oggi la volatilità è visibile nei principali settori dell'economia. In particolare, si registra una rinnovata e forte ripresa nel settore tecnologico. Fonte: XTB La dispersione settoriale evidenzia forti guadagni per ASML e Infineon, mentre i titoli del settore dei beni di consumo stanno sottoperformando. Fonte: XTB. Tra le aziende più seguite oggi figurano Siemens e Deutsche Telekom, entrambe in rialzo grazie a solidi risultati trimestrali. Nel frattempo, Rheinmetall sta proseguendo il suo recente calo. Fonte: XTB.

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