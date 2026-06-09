Gli indici europei sono in rialzo nella giornata di martedì: lo STOXX 600 sale di circa lo 0,5%, il DAX guadagna lo 0,85% a 24.782 punti e l’Euro STOXX 50 cresce dell’1,0%. I guadagni sono trainati principalmente dal settore bancario, che beneficia della de-escalation in Medio Oriente: Iran e Israele hanno sospeso gli attacchi reciproci, migliorando il sentiment globale, anche se permane cautela poiché lo Stretto di Hormuz risulta ancora chiuso. Il mercato sta inoltre prezzando un atteso rialzo dei tassi della BCE di 25 punti base nella riunione di giovedì, ma l’attenzione si concentra più sulla traiettoria futura della politica monetaria che sulla decisione in sé. Il petrolio registra un forte calo: il WTI scende del 2,44% a 89,02 dollari, mentre il Brent (OIL) perde il 2,01% a 92,25 dollari, riflettendo una riduzione del premio di rischio geopolitico. Il dollaro statunitense si indebolisce: l’indice USD cala dello 0,20%, il cambio EUR/USD sale a 1,1566 e USD/PLN scende dello 0,29% a 3,66. Il settore finanziario guida i guadagni dell’Euro STOXX 50 con un rialzo del +1,43%, trascinando al rialzo anche le banche italiane e UBS. Buone performance anche per: Consumer Staples (+1,61%)

Communications (+0,91%)

Industrials (+0,64%) All’estremo opposto, i settori peggiori sono: Technology (-0,14%)

Energy (-0,10%)

Materials (-0,02%) Informazioni societarie UBS è in rialzo di circa il 2% e quota ai massimi dal 2008, dopo le indiscrezioni riportate da Reuters secondo cui alcuni parlamentari svizzeri starebbero valutando un allentamento dei requisiti patrimoniali per la banca.

Le nuove proposte prevederebbero che le controllate estere siano coperte da capitale CET1 al 70–80% invece del 100% richiesto dal governo. Questo ridurrebbe la necessità di raccogliere capitale aggiuntivo da circa 20 miliardi di dollari a circa 15 miliardi.

GSK è in calo di oltre il 2% — il peggior contributo negativo sul FTSE 100 — dopo l’annuncio dell’acquisizione da 10,6 miliardi di dollari della biotech statunitense Nuvalent (9,4 miliardi al netto della liquidità), con un premio del 40% rispetto all’ultima chiusura.

Intesa Sanpaolo (+2,99%) e UniCredit (+2,11%) sono in rialzo grazie al processo di consolidamento del settore bancario italiano. Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto due offerte di acquisizione da Intesa e Banco BPM.

Nel frattempo, Intesa ha annunciato la vendita di 635 filiali MPS, insieme al marchio, all’assicuratore Unipol, riducendo le preoccupazioni regolamentari sulla concorrenza. In questo contesto, MPS guadagna il 2,5%, mentre BPER Banca e Unipol avanzano rispettivamente del 4,2% e del 5,9%.

Infineon Technologies sale del 2,70% e registra un rendimento da inizio anno del 115,6%, consolidando la sua posizione di leader per forza relativa all’interno dell’Euro STOXX 50, mentre i titoli tecnologici europei si stabilizzano dopo la correzione della scorsa settimana.

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