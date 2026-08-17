Riepilogo di mercato: volano i titoli europei dei chip grazie ai risultati di Anthropic! AstraZeneca sospende la sperimentazione di una terapia per il cancro al polmone (17.08.2026)

📊 Indici e società La seduta in Europa si sta svolgendo in modo piuttosto tranquillo, caratterizzata da un limitato riposizionamento tra i principali mercati e settori.

I futures sull’ampio indice Stoxx 50 (EU50) guadagnano lo 0,2%. I futures sul DAX tedesco (DE40), sull’AEX olandese (NED25) e sull’IBEX 35 spagnolo (SPA35) sono poco mossi. Le perdite sono più evidenti in Francia (FRA40: -0,15%) e Svizzera (SUI20: -0,35%). Il WIG20 perde circa lo 0,9%.

I risultati di Anthropic di venerdì, che hanno evidenziato un aumento di 14 volte dei ricavi trimestrali, stanno sostenendo il settore dei semiconduttori (ASML: +2,7%, STMicro: +3,9%, Infineon: +0,8%, Soitec: +2,7%). Al contrario, i capitali stanno defluendo principalmente dal settore software (SAP: -0,8%) e dai beni di consumo (Tesco: -2%, Nestlé: -2%, L’Oréal: -1%).

AstraZeneca ha interrotto gli studi clinici sul farmaco contro il tumore al polmone volrustomig, poiché non ha dimostrato una maggiore efficacia rispetto alle terapie già esistenti. Nonostante ciò, il titolo guadagna circa lo 0,8% grazie ai risultati positivi dei test sui farmaci Tagrisso ed Enhertu. La società prevede ulteriori studi su volrustomig per il trattamento di altri tipi di tumore.

Il titolo Argenx ha guadagnato l’11% dopo i risultati positivi degli studi di Fase 3 su VYVGART Hytrulo per il trattamento della miosite. Il farmaco ha raggiunto l’endpoint primario nei pazienti affetti da IMNM, consentendo la presentazione della domanda di autorizzazione. Sebbene non sia stata raggiunta la significatività statistica nel sottogruppo di pazienti affetti da dermatomiosite (DM), gli analisti considerano i risultati molto promettenti. La volatilità dello Stoxx 50 è concentrata nel settore tecnologico. Fonte: Team di ricerca di XTB, dati xStation5 Il contratto sullo Stoxx 50 ha interrotto il rialzo in prossimità dei massimi storici, frenato da un RSI vicino alla zona di ipercomprato. Fonte: xStation5 🌍 Economia e geopolitica Secondo fonti vicine all’emittente Al Arabiya, ci sarebbe la possibilità di estendere l’accordo di 60 giorni tra Iran e Stati Uniti. Inoltre, il Ministero degli Esteri iraniano ha riferito di colloqui con il Qatar, che dovrebbe svolgere un ruolo chiave negli sforzi di de-escalation. Nel frattempo, Donald Trump ha sottolineato che l’obiettivo principale degli Stati Uniti è privare l’Iran di qualsiasi possibilità di acquisire un’arma nucleare. 💱 Valute, materie prime e criptovalute Il dollaro statunitense mantiene le perdite registrate durante la sessione asiatica (USDIDX: -0,15%), mentre le valute antipodali continuano a beneficiare maggiormente dell’aumento della propensione al rischio (AUDUSD: +0,7%; NZDUSD: +0,75%). EURUSD ha brevemente superato la soglia psicologica di 1,1600, ma attualmente viene scambiato appena al di sotto di questa resistenza (+0,3%).

I futures sul petrolio tornano in rialzo (OIL: +0,6%, a 89,20 dollari al barile), mentre i futures sul gas naturale europeo hanno leggermente ridotto i guadagni iniziali (NATGAS.EU: +1,6%; in precedenza +2%).

I metalli preziosi accelerano grazie alla persistente debolezza del dollaro. L’oro (GOLD) guadagna lo 0,6%, a 4.400 dollari per oncia, mentre l’argento (SILVER) sale dell’1,5%, a 65,70 dollari per oncia. Anche i futures su platino e palladio rimangono in territorio positivo.

Bitcoin guadagna l’1,15%, a 63.680 dollari, mentre Ethereum sale dell’1,7%, a 1.908 dollari. Il rapporto P/E tra l’indice europeo Stoxx 50 e l’indice statunitense S&P 500 è aumentato significativamente durante l’attuale stagione degli utili. Fonte: Team di ricerca di XTB.

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