Risk On. Nvidia a 4000 miliardi

Dax Nuovi Massimi Storici Aggiornamento pomeridiano che vede due importanti novitá, la prima riguarda i nuovi massimi storici del Dax e la seconda riguarda un altro record, quello di Nvidia che supera i 4000 miliardi di market cap diventando la prima azienda al mondo a superare questa soglia di capitalizzazione.



I NUMERI DA RECORD DI NVIDIA



Ricordiamo che il debito italiano é di circa 3000 miliardi di euro, che il valore totale dei 143 titoli italiani quotati é di circa 1000 miliardi di euro, che la Borsa di Germania e Francia é di poco superiore ai 3000 miliardi di euro. Questi numeri servono a far capire l'ordine delle grandezze al limite dell'assurdo che vediamo in Usa, infatti per raggiungere la Market Cap di Nvidia dobbiamo sommare il Debito Pubblico italiano e la nostra Borsa Italiana, mentre Microsoft e Apple insieme coprirebbero tranquillamente la somma delle Borse di Germania e Francia. Nvidia raggiunge i 164 dollari ad azione e arriva a capitalizzare 4000 miliardi di dollari, la cifra é da capogiro, il trend é rialzista e nulla sembra fermare il colosso dell'IA in questa salita a dir poco irragionevole.



DAX NUOVI MASSIMI INSIEME A NASDAQ



I top performer continuano a performare e il Dax fa nuovi massimi mentre molti indici ancora rimangono (per poco) sotto i massimi dell'anno. Nuovi massimi del Dax che con uno slancio di circa un +1,5% raggiunge i nuovi massimi segnando una performance del 30% dai minimi di aprile. Esagera Nasdaq che arriva a oltre il +40% dai minimi di aprile. Nessun segno di cedimento almeno su base giornaliera. Stasera le minute del FOMC e domani i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, ma per il momento nessun segno di debolezza.

