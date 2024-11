Samsung rimbalza dell'8% dopo aver testato i minimi del 2022. La migliore sessione dal 2021 📈

Le azioni di Samsung (SMSN.UK), produttore di smartphone e chip di memoria, sono aumentate dell'8% oggi, registrando la migliore sessione dal 2021. L'azienda ha registrato il primo afflusso di investimenti esteri dal 29 ottobre. Alcuni investitori attribuiscono l'impennata ai risultati attesi di Nvidia (NVDA.US) la prossima settimana (20 novembre, dopo la sessione negli Stati Uniti); prima della loro pubblicazione, si osserva un miglioramento del sentiment tra la maggior parte delle aziende nei settori dei semiconduttori e correlati. Samsung dipende maggiormente rispetto al suo concorrente coreano SK Hynix dai fornitori cinesi, e le tariffe al 60% proposte dagli Stati Uniti sui beni cinesi potrebbero aumentare drasticamente i suoi costi. Le azioni di Samsung hanno perso per cinque giorni consecutivi e l'azienda sta negoziando con una perdita di circa il 30% quest'anno, testando i minimi di settembre/ottobre 2022, a causa di preoccupazioni su una possibile nuova politica tariffaria protezionista degli Stati Uniti sfavorevole per l'azienda e un outlook misto per il mercato dei chip di memoria HBM, un segmento che anche Micron Technology (MU.US) ha recentemente perso. Secondo i dati di Bloomberg, il titolo scambia a uno sconto a due cifre rispetto alla previsione di crescita del valore contabile su base annua degli analisti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le politiche protezioniste proposte da Trump non sono l'unica causa di preoccupazione. I risultati dell'azienda per l'ultimo trimestre hanno leggermente superato le previsioni di vendite e utile operativo, ma l'utile del suo segmento di semiconduttori è calato fino al 40% rispetto al trimestre precedente, cosa che il mercato ha attribuito alla forte concorrenza con la taiwanese TSMC (TSM.US). L'utile del segmento semiconduttori nel terzo trimestre è stato di 3,84 trilioni di won, metà rispetto a quello di SK Hynix. Inoltre, l'azienda ha avvertito il 31 ottobre che la domanda di smartphone e PC rimane bassa e ha emesso una deludente previsione di utile operativo per il quarto trimestre di 9,18 trilioni di won, contro previsioni di oltre 11,5 trilioni di won degli analisti di LSEG. Samsung è il secondo maggiore fornitore di smartphone al mondo. Si prevede che l'azienda rilasci i chip di memoria HBM4 di sesta generazione ad alte prestazioni, destinati all'AI, nella seconda metà del 2025. Azioni Samsung (SMSN.UK) intervallo D1

Le azioni di Samsung hanno reagito a un livello di supporto chiave determinato dal ritracciamento di Fibonacci al 71,6% della salita del 2016, dalle precedenti forti reazioni dei prezzi nel 2020 e 2022, e da una potenziale linea del collo in una formazione testa e spalle (RGR). Un calo sotto i 900 dollari potrebbe aprire la strada all'annullamento dell'intero impulso rialzista di 8 anni e al test dell'area intorno ai 500 dollari per azione. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.