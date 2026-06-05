SAP resiste al crollo del settore tecnologico, SpaceX esclusa dall'indice S&P 500 (05.06.2026)

Mercati e Indici Il sentiment di mercato odierno è caratterizzato da una performance divergente tra i vari settori e da una crescente cautela in vista della pubblicazione dell’ultimo rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti (NFP, Non-Farm Payrolls). Questo dato è particolarmente atteso perché contribuirà a definire l’orientamento della prima riunione sui tassi della Federal Reserve sotto la guida del nuovo presidente, Kevin Warsh. L’attuale contesto macroeconomico rende più complesse le prossime decisioni di politica monetaria, a causa dell’aumento dell’inflazione, dell’indebolimento della domanda dei consumatori e del crescente divario tra il settore manifatturiero e quello dei servizi. In presenza di queste difficoltà, persino un dato NFP positivo e in linea con le attese potrebbe rafforzare il dollaro statunitense. La rotazione settoriale prosegue: il comparto tecnologico rallenta dopo il recente rally (ASML: -3,1%), lasciando spazio ad altri titoli che non avevano beneficiato dell’ultima ondata di ottimismo legata all’intelligenza artificiale. I future sull’IBEX 35 spagnolo (SPA35: +1%) guidano i rialzi odierni grazie all’elevata concentrazione dell’indice in titoli finanziari (Banco Santander: +1,2%), beni di consumo (Inditex: +3,5%) ed energetici (Repsol: +0,4%, Enagás: +1,3%), che registrano guadagni nonostante una lieve pressione sui future del petrolio. Seguono i future del CAC 40 francese (FRA40: +0,4%), sostenuti dalla forte presenza del settore dei consumi discrezionali e del lusso (LVMH: +2,39%; Hermès: +2,02%). I future del DAX tedesco (DE40: +0,3%) completano il podio. Ancora una volta, titoli dei beni di consumo come Zalando (+5,4%) e Adidas (+2%) compensano il forte calo di Infineon (-6,48%), protagonista delle recenti sedute. Sorprendentemente, SAP si distingue dal resto del comparto tecnologico, estendendo i guadagni di ieri con un ulteriore +2,10%. S&P Global ha rifiutato di modificare i requisiti di inclusione nei propri indici, impedendo di fatto a SpaceX di entrare rapidamente nell’S&P 500 dopo la sua prevista IPO da 75 miliardi di dollari. Nonostante una valutazione obiettivo di 1.750 miliardi di dollari, SpaceX non soddisfa i rigidi criteri di redditività dell’indice, avendo registrato una perdita di 4,94 miliardi di dollari nel 2025. Mentre S&P mantiene i propri standard senza concedere eccezioni basate esclusivamente sulla capitalizzazione di mercato, concorrenti come Nasdaq e FTSE Russell hanno già allentato le loro regole per agevolare l’ingresso di società mega-cap. FOREX Il dollaro statunitense (USDIDX) arretra in vista dei dati NFP, perdendo circa lo 0,35% rispetto al massimo dell’ultimo mese raggiunto durante la seduta di mercoledì. La sterlina britannica è oggi la valuta principale più forte, avanzando dello 0,4% contro il dollaro (GBP/USD) e contro lo yen giapponese (GBP/JPY). L’EUR/USD sale dello 0,2% attestandosi a 1,163. MATERIE PRIME I future sul petrolio hanno recuperato parte delle perdite iniziali e stanno tentando di riportarsi in territorio positivo (Brent: -0,05%, WTI: +0,3%). Il gas naturale (NATGAS) prolunga i ribassi di ieri con un ulteriore calo dell’1,2%. Anche i metalli preziosi sono sotto pressione: Oro: -0,3% a 4.460 USD/oncia

Argento: -1,6% a 72,70 USD/oncia CRIPTOVALUTE La liquidità continua a uscire dal mercato degli asset digitali, con la maggior parte dei token principali e secondari in netto ribasso. Bitcoin: -1,1% a 62.600 USD

Ethereum: -4,6% a 1.680 USD

Solana: -1,7%

Dogecoin: -3,1%

Chainlink: -4% Il quadro generale evidenzia una fase di avversione al rischio nei mercati crypto, in attesa di nuovi catalizzatori macroeconomici e monetari. Performance odierna dei componenti dell’indice Stoxx 50. Fonte: XTB Research su dati Bloomberg Economia e Geopolitica Nonostante una tregua mediata dagli Stati Uniti, attacchi israeliani in Libano hanno causato quattro vittime, in contrasto con le dichiarazioni del Presidente Trump, che aveva parlato di progressi nei colloqui con Hezbollah e il governo Netanyahu.

Nel frattempo, sono emersi segnali contrastanti riguardo ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha lasciato intendere la possibilità di un accordo e persino di un incontro con la Guida Suprema iraniana, mentre Teheran ha negato che vi siano stati progressi significativi.

Persistono inoltre le tensioni legate allo Stretto di Hormuz. L'Iran prevede di imporre alle navi il pagamento di "tariffe di servizio" per garantire la sicurezza della navigazione, una proposta fortemente contestata dagli Stati Uniti, che chiedono il mantenimento del libero transito senza pedaggi.

I media hanno inoltre riferito di una presunta disponibilità dell'Iran, comunicata tramite il Pakistan, a trasferire parte del proprio uranio in un Paese terzo concordato da entrambe le parti coinvolte nel conflitto.

Le revisioni dei dati Eurostat indicano che il PIL dell'area euro si è contratto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, mentre il PIL dell'intera Unione Europea è diminuito dello 0,1%.

Parallelamente, l'occupazione nell'area euro è cresciuta leggermente dello 0,1%, mentre nell'UE è rimasta invariata allo 0,0%.

Queste stime aggiornate si basano su set di dati più completi rispetto alle precedenti rilevazioni preliminari e includono l'ingresso della Bulgaria nell'area euro previsto per il 2026.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha respinto con decisione il ruolo dei leader europei come mediatori nel conflitto in Ucraina, accusandoli di non essere neutrali. Ha invece chiesto il rispetto di un compromesso di pace che, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe stato concordato con Donald Trump durante un incontro in Alaska.

Nel frattempo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto negoziati diretti, mentre Putin ha minacciato ulteriori attacchi con missili ipersonici contro l'Ucraina. Il grafico giornaliero dell'SPA35 mostra una forte struttura rialzista. Il prezzo si attesta a 18479, ben al di sopra delle medie mobili esponenziali a 10, 30 e 100 periodi, indicando un solido slancio al rialzo. Dopo aver superato il livello di Fibonacci del 100% a 18391, i rialzisti stanno testando la resistenza plurimensile vicino a 18569. L'RSI in aumento conferma la pressione d'acquisto, lasciando al contempo spazio prima di entrare in territorio di ipercomprato. Fonte: xStation5

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