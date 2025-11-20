Fed di Filadelfia inferiore alle aspettative, il settore manifatturiero si indebolisce ma le prospettive migliorano 📌

Stati Uniti — Philadelphia Fed Manufacturing Index per novembre:

Indice manifatturiero: reale -1,7; previsione 1,0; precedente -12,8

Condizioni aziendali: reale 49,6; precedente 36,2

Occupazione: reale 6,0; precedente 4,6

Nuovi ordini: reale -8,6; precedente 18,2

Prezzi pagati: reale 56,10; precedente 49,20

Indice CAPEX: reale 26,70; precedente 25,20

La manifattura regionale si è attenuata a novembre, con nuovi ordini e spedizioni diventati negativi e l’attività complessiva rimasta sotto zero, nonostante un lieve aumento dell’indice principale. Le aziende hanno continuato ad assumere personale e le pressioni sui prezzi sono persistite, con costi di input in forte aumento.

Le imprese prevedono che sia i loro prezzi sia l’inflazione al consumo negli Stati Uniti cresceranno più lentamente rispetto alle previsioni precedenti, mentre la sensibilità dei clienti ai prezzi è aumentata. Nonostante le condizioni attuali più deboli, le aspettative per i prossimi sei mesi si sono notevolmente rafforzate, con attività futura, nuovi ordini e investimenti in capitale (CAPEX) tutti orientati verso un outlook più ottimistico.

Stiamo osservando un aumento dell’EURUSD e un forte calo del dollaro, ma la reazione è principalmente guidata dalla pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro in ritardo.