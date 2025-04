ServiceNow cresce del 10% dopo il solido report sugli utili del primo trimestre 2025 📈

Le azioni di ServiceNow (NOW.US) segnano un rialzo del 10% nel pre-market di oggi, in seguito alla pubblicazione di risultati trimestrali migliori delle attese per il primo trimestre del 2025. Leader nel settore del software enterprise, ServiceNow è nota per le sue soluzioni AI-driven che ottimizzano i flussi di lavoro aziendali. L’azienda ha superato le aspettative del mercato su tutti i principali indicatori di business. Risultati Q1 2025 di ServiceNow Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi totali : $3,09 miliardi, +19% su base annua (vs. $3,08 miliardi attesi)

Ricavi da abbonamenti : $3,005 miliardi, +19% a/a (20% a cambi costanti)

Utile lordo : $2,44 miliardi (margine lordo 79%, in lieve calo rispetto all’80% dell’anno precedente per via dei costi più elevati)

Utile operativo : $451 milioni, +36% a/a

Utile netto : $460 milioni, rispetto a $347 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso

EPS diluito : $2,20 vs. $1,67 un anno fa

EPS rettificato: $4,04, superiore alle attese di mercato Composizione dei ricavi e ripartizione geografica Ricavi da abbonamenti: 97% del totale

Servizi professionali: 3%

Nord America : $1,96 miliardi

EMEA : $782 milioni

Asia e altre regioni : $343 milioni

Ricavi al di fuori del Nord America: 36% del totale Espansione della base clienti 508 clienti con un valore annuo del contratto (ACV) superiore a $5 milioni (vs. 425 l’anno scorso)

72 nuove transazioni con ACV superiore a $1 milione nel trimestre

Reddito da contratti in essere (Remaining Performance Obligations): $10,31 miliardi, +22% a/a Iniziative strategiche che sostengono la crescita

I risultati riflettono l’efficace esecuzione della strategia di ServiceNow nel rispondere alla crescente domanda di strumenti per la trasformazione digitale guidata dall’intelligenza artificiale. Tra gli sviluppi chiave: Espansione delle soluzioni AI agentiche nei vari settori per supportare l’automazione dei workflow

Lancio della Government Transformation Suite

Partnership con Vodafone e NVIDIA per l’integrazione avanzata dell’AI

Acquisizioni di Moveworks e Logik.ai per rafforzare le capacità intelligenti della piattaforma L’azienda mantiene una visione ottimista per il futuro. Si prevede una crescita assoluta sia dei ricavi da abbonamenti che dei servizi professionali, mantenendo le attuali proporzioni sul totale. L’innovazione nell’ambito AI e l’espansione globale continueranno a essere i pilastri della strategia di ServiceNow. Con una base clienti enterprise in continua crescita e una solida fonte di ricavi ricorrenti, l’azienda è ben posizionata per beneficiare delle tendenze a lungo termine legate all’intelligenza artificiale. Grafico giornaliero delle azioni ServiceNow

Il titolo aveva precedentemente perso quasi il 35% dai massimi, ma ha recentemente recuperato con forza. Un'apertura vicina ai $900 potrebbe portare oggi a un test della media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa). Fonte: xStation5 La valutazione di ServiceNow rimane impegnativa, ma l’azienda continua a dimostrare fondamentali di crescita elevata. Di conseguenza, i tradizionali multipli di valutazione come il rapporto prezzo/utili (P/E) non sembrano rappresentare un campanello d’allarme per la maggior parte degli investitori orientati al lungo termine. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

