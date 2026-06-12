SpaceX, cosa aspettarsi dalla IPO di oggi

Arriva la Ipo piú attesa degli ultimi mesi, SpaceX si quota e la seconda societá quotata di Elon Musk promette scintille a poche ore dalla sua quotazione. Questa é la Ipo piú grande della storia di Wall Street

Il processo di negoziazione

Alle 15:30 apriranno le contrattazioni a Wall Street e la Ipo inizierá il suo processo iniziale che consiste nella fase di negoziazione definita Ipo-Cross dove vengono elaborati gli ordini degli istituzionali che inizieranno a negoziare le azioni al prezzo fissato di 135 dollari. Per i retail e investitori privati la fase di negoziazione verrebbe aperta solamente dopo questa prima fase, quindi l'attesa é per le 17:00-19:00 ora italiana quando inzieremo a vedere le prime contrattazioni e la formazione dei grafici sui terminali. La entry del titolo nel Nasdaq100 avverrá solamente nei prossimi giorni quando verranno verificati e appurati tutti i requisiti necessari alla sua quotazione all'interno dell'indice americano.

Dubbi sui fondamentali di SpaceX e la "sopravvalutazione"

SpaceX puntava a raccogliere 75 miliardi di dollari dalla quotazione, a quanto pare le adesioni potrebbero essere pari a 250 miliardi di dollari, una domanda eccessiva che ancora non é stata peró affrontata dal pubblico retail. Il prezzo é fissato a 135 dollari, il che proietta la capitalizzazione di SpaceX a ridosso dei 1765 miliardi di dollari, una capitalizzazione mostruosa superiore a giganti come Saudi Aramco, Tesla, Meta, Samsung, JPMorgan, Amd e molti altri. Sopra di lei solamente Apple, Nvidia, Micorosft, Google, Amazon, TSMC, Broadcom. Di fatto entrerebbe immediatamente tra i big del Nasdaq giá in fase iniziale. I fondamentali scricchiolano perché SpaceX non ha utili, anzi é in perdita grazie a Starlink con -4,94 miliardi di dollari nel 2025 e solamente nel Q1 2026 vediamo una perdita di -4,28 miliardi di dollari. L'aggiunta di xAi porta ulteriori costi pari a 2,5 miliardi di dollari a trimestre, in pratica una macchina che brucia denaro con la promessa di ingenti guadagni per i prossimi mesi/anni. Considerando il fatto che SpaceX non ha utili, dobbiamo misurare il rapporto tra prezzo del titolo e fatturato: il rapporto price to sales si attesta a 93, una assurditá e un numero che parla di sopravvalutazione estrema considerando che Tesla, altro titolo estremamente sopravvalutato, presenta un rapporto price to sales a 16, la media delle aziende dell'S&P500 si attesta a 3,4. SpaceX sopravvalutata? Si, i numeri parlano chiaramente, l'azienda perde denaro ed é evidente, ma il mercato ha le sue dinamiche indipendenti e le contrattazioni decideranno dove il titolo dovrá andare.

Le prospettive

SpaceX promette molto e questo é dovuto al suo business. grazie a Starlink che dovrebbe contribuire con l'80% dei ricavi dell'intera societá nel corso del 2026. SpaceX controlla l'80% della massa portata in orbita con costi ridotti del 95% rispetto ai concorrenti grazie ai razzi riutilizzabili. I lanci sono possibili a cadenza settimanale, inoltre Starship consente il trasporto spaziale di oltre 100 tonnellate di materiale permettendo la costruzione di basi lunari e progetti spaziali di varia natura.