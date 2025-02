Starbucks annuncia importanti licenziamenti aziendali come parte del piano di risanamento di Niccol

Le azioni di Starbucks sono aumentate dell'1,66% dopo che la compagnia ha annunciato piani per eliminare 1.100 ruoli di supporto aziendale e diverse centinaia di posizioni vacanti a livello globale, come parte della strategia di rilancio del CEO Brian Niccol. Punti principali: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I licenziamenti aziendali riguardano circa il 7% dei 16.000 ruoli di supporto dell'azienda.

I dipendenti dei negozi, i lavoratori della torrefazione, della produzione e della distribuzione non saranno coinvolti.

I leader a livello di VP in Nord America dovranno ora lavorare in ufficio almeno tre giorni a settimana.

I futuri assunti aziendali dovranno essere basati a Seattle o Toronto.

I dipendenti coinvolti riceveranno pacchetti di severance, inclusi stipendio e benefici fino al 2 maggio. Contesto finanziario

La ristrutturazione arriva dopo che Starbucks ha riportato ricavi stabili su base annua nell'ultimo trimestre, con gli utili per azione in calo del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il colosso del caffè ha affrontato quattro trimestri consecutivi di calo delle vendite globali a parità di negozi e del traffico, scesi rispettivamente del 4% e del 6% nell'ultimo trimestre. Direzione strategica

In una lettera ai dipendenti, Niccol ha sottolineato che i licenziamenti sono progettati per "semplificare la struttura aziendale rimuovendo strati e duplicazioni e creando team più piccoli e agili." Il CEO, che ha assunto la direzione il 9 settembre, sta implementando il suo piano "Back to Starbucks", che si concentra sui prodotti principali a base di caffè, una migliore politica dei prezzi e un servizio più rapido. "La nostra intenzione è quella di operare in modo più efficiente, aumentare la responsabilità, ridurre la complessità e favorire una maggiore integrazione," ha scritto Niccol. "Tutto con l'obiettivo di essere più focalizzati e in grado di generare un impatto maggiore sulle nostre priorità." Contesto settoriale

Starbucks non è l'unica a intraprendere una ristrutturazione aziendale: altre catene di ristoranti, tra cui Bloomin' Brands e Yum Brands, hanno recentemente annunciato misure simili per semplificare le operazioni e ridurre i costi. Starbucks (Intervallo D1)

Starbucks sta negoziando vicino al suo massimo storico (ATH) di $114,65. I tori cercheranno di riconquistare questo livello, mentre gli orsi tenteranno di spingere il prezzo al di sotto del recente minimo di $111,48. L'RSI sta formando una divergenza rialzista con massimi più alti, mentre il MACD si sta restringendo, segnalando una possibile inversione rialzista. Fonte: xStation

