Svolta nel caso Iran; il petrolio crolla del 10% ❗📉🚨

Trump ha ordinato al Pentagono di rinviare di cinque giorni gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane, poiché negli ultimi due giorni Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui molto costruttivi e produttivi, ha annunciato il presidente USA tramite il suo account sui social media.

La reazione dei mercati è immediata: il dollaro sta perdendo rapidamente valore, i prezzi del petrolio stanno scendendo e azioni e oro stanno salendo.

Dichiarazione ufficiale di Trump. Fonte: Truth Social