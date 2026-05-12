La conferma della partnership tra Swatch Group (UHR.CH) e il produttore indipendente di orologi Audemars Piguet rappresenta uno degli eventi più senza precedenti nella storia moderna dell’industria orologiera. La collezione, chiamata “Royal Pop”, il cui lancio globale è previsto per il 16 maggio 2026, ha acceso non solo l’interesse degli appassionati di orologeria, ma soprattutto quello degli investitori. La decisione di unire un brand associato al mercato di massa con un produttore d’élite appartenente alla cosiddetta “Holy Trinity” del lusso è una mossa dalle implicazioni enormi per l’intero settore. Per comprendere appieno il potenziale di questo evento e il possibile impatto sul prezzo delle azioni del conglomerato svizzero, è necessario analizzare i fondamentali di entrambe le aziende, i loro risultati finanziari storici e la struttura stessa del prodotto.
Uno scontro di mondi: analisi di Swatch e Audemars Piguet
Per chi non segue quotidianamente il mercato degli orologi, il significato di questa collaborazione potrebbe essere difficile da comprendere senza un adeguato contesto storico sulle due aziende. Ci troviamo infatti di fronte alla fusione di due modelli di business e filosofie produttive radicalmente differenti.
Audemars Piguet è sinonimo del massimo livello del lusso. Fondata nel 1875 nel villaggio svizzero di Le Brassus, la manifattura resta una delle poche sul mercato ancora completamente indipendenti e controllate dalle famiglie fondatrici. Nel settore dell’orologeria, Audemars Piguet viene affiancata a marchi come Patek Philippe e Vacheron Constantin.
La creazione più iconica della maison è il modello Royal Oak, presentato nel 1972. Disegnato dal leggendario Gérald Genta, questo orologio – caratterizzato da una lunetta ottagonale ispirata ai caschi da sub, viti a vista e bracciale integrato in acciaio – ha ridefinito la categoria degli orologi sportivi di lusso. I prezzi dei modelli base partono oggi da diverse decine di migliaia di euro, mentre la produzione è volutamente limitata a circa 50.000 pezzi l’anno, creando liste d’attesa pluriennali e forti premi sul mercato secondario.
All’estremo opposto troviamo Swatch. Il brand rappresenta una colonna portante del potente Swatch Group ed è considerato il protagonista del salvataggio dell’industria orologiera svizzera negli anni ’80, durante l’invasione degli economici orologi al quarzo asiatici. Swatch rivoluzionò il mercato introducendo orologi in plastica colorati e accessibili, diventati rapidamente un fenomeno pop e una tela creativa per artisti come Keith Haring.
Oggi il marchio basa il proprio modello di business sulle economie di scala, su enormi volumi produttivi e su materiali innovativi come la bioceramica. Gli orologi Swatch sono ampiamente disponibili e destinati a un pubblico vasto, esattamente l’opposto della strategia esclusiva di Audemars Piguet.
L’unione tra un produttore al vertice del lusso e un brand rivolto al mercato di massa rappresenta una strategia di marketing dal potenziale commerciale enorme. Per Swatch, si tratta di un’opportunità per incrementare le vendite e replicare il successo del 2022; per Audemars Piguet, invece, è un esperimento audace ma controllato per esporre il proprio design storico a una generazione completamente nuova e più giovane di consumatori, senza il rischio di svalutare permanentemente il prestigio del proprio prodotto di punta.
Design del prodotto e formato: Royal Pop come variabile chiave
I dettagli sul design finale della collezione AP x Swatch sono tenuti strettamente riservati, ma l’analisi della campagna teaser e delle linee storiche del marchio permette già di trarre alcune conclusioni significative. Il nome “Royal Pop” è esso stesso un ibrido: da un lato richiama l’iconico Royal Oak, dall’altro la linea Swatch POP, lanciata nel 1986. Gli orologi della serie POP erano caratterizzati da un design modulare: le loro casse voluminose potevano essere facilmente staccate dal cinturino standard e agganciate a vestiti, colletti o catene speciali, trasformando il classico orologio in un accessorio fashion versatile.
Dal punto di vista del mercato, il successo commerciale del progetto dipenderà in larga misura dalla forma finale del prodotto. Questo apre due scenari principali.
Se il Royal Pop dovesse rivelarsi una replica in bioceramica del classico Royal Oak da polso, Swatch Group potrebbe aspettarsi un successo di vendita immediato e senza precedenti. Mantenere l’inconfondibile cassa ottagonale con bracciale integrato garantirebbe infatti una domanda enorme da parte di milioni di appassionati che sognano da tempo il design di Genta ma non dispongono di un budget superiore ai trentamila euro.
In questo scenario, offrire una versione alternativa dell’orologio sportivo più desiderato al mondo a un prezzo previsto tra 300 e 500 dollari (circa 2.000 PLN) potrebbe scatenare un’isteria collettiva simile a quella del 2022. Dal punto di vista commerciale, sarebbe una scelta relativamente sicura e capace quasi automaticamente di generare centinaia di milioni di franchi di ricavi aggiuntivi.
Una prospettiva completamente diversa emerge invece osservando il materiale promozionale. Poster pubblicitari e indiscrezioni provenienti dalle boutique mostrano cinturini colorati e passanti in tessuto, suggerendo fortemente un ritorno al concetto di orologio clip-on. Audemars Piguet vanta inoltre una storia di creazione di esclusivi orologi da tasca ispirati al design del Royal Oak, come la referenza 5961 degli anni ’80.
Fonte: Archivi Audemars Piguet
Se la nuova collezione dovesse assumere la forma di un orologio da tasca o di un pendente di design, il mercato potrebbe reagire con molta più cautela. I clienti tradizionali, alla ricerca di un’alternativa più accessibile da indossare al polso, potrebbero infatti rimanere delusi dall’assenza della classica funzionalità wristwatch. Le varianti che si discostano dal modo tradizionale di indossare un orologio comportano un rischio commerciale maggiore nella fase iniziale.
Va però considerato che tra il 2025 e il 2026 il mercato del lusso e dello street fashion è stato dominato da gadget e oggetti collezionabili, come le celebri figurine Labubu di Pop Mart. Competere per uno spazio al polso è diventato sempre più difficile nell’era dell’espansione globale degli smartwatch, ma entrare nel segmento degli accessori esclusivi da polso permette di aggirare questo problema e si adatta perfettamente ai gusti della Generazione Z.
Indipendentemente dal formato scelto, ci sono forti indicazioni che l’orologio sarà alimentato da un movimento meccanico anziché al quarzo.
Fonte: sito ufficiale Swatch
L’utilizzo di un movimento automatico, combinato con un’estetica pop art, aumenta ulteriormente il valore percepito del prodotto e spiega il prezzo al dettaglio più elevato rispetto alle collaborazioni precedenti.
La palette di colori e lo stile fortemente ispirato alla cultura pop, evidenti anche nel packaging ufficiale, confermano la volontà del brand di rivolgersi a un pubblico completamente nuovo.
Fonte: sito ufficiale Swatch
Contesto aziendale e risultati finanziari dello Swatch Group
Per capire perché Swatch Group abbia deciso di compiere una mossa così radicale, è necessario analizzare in modo oggettivo la situazione finanziaria del gruppo. I report pubblicati per il 2024 e il 2025 hanno infatti evidenziato debolezze strutturali del conglomerato svizzero, riflettendosi immediatamente in un forte calo della valutazione di mercato.
Nel 2022, grazie soprattutto al successo della collezione MoonSwatch, il gruppo aveva registrato risultati eccellenti, con ricavi netti pari a 7,49 miliardi di franchi svizzeri e un margine operativo del 15,5%. Negli anni successivi, però, la crescita ha subito un forte rallentamento. A fine 2025, i ricavi netti sono scesi a 6,28 miliardi di franchi svizzeri, segnando un calo di quasi il 6% in termini nominali.
Le principali difficoltà sono state causate dal calo della domanda in Asia, in particolare in Cina, e dall’impatto negativo del franco svizzero forte sulla conversione dei ricavi esteri.
Il problema principale è però emerso a livello di utile operativo dell’intero gruppo. Questo è passato da oltre un miliardo di franchi nel 2023 a soli 135 milioni nel 2025. Il margine operativo consolidato è crollato al 2,1%, mentre l’utile netto si è fermato a soli 25 milioni di franchi: un risultato estremamente deludente per una società con una capitalizzazione di mercato intorno ai nove miliardi.
Analizzando nel dettaglio i dati, emerge che il segmento dedicato alla vendita di orologi ha continuato a performare discretamente, generando un utile operativo di 549 milioni di franchi nel 2025. A pesare sui risultati complessivi è stato invece il comparto produttivo. Il management ha infatti scelto consapevolmente di mantenere piena capacità produttiva e livelli occupazionali elevati nelle fabbriche svizzere, nonostante il calo degli ordini. Questa strategia ha comportato costi fissi molto elevati e poco efficienti.
La situazione ha creato un’anomalia significativa negli indicatori di mercato. Il rapporto prezzo/utili (P/E) della società quotata con ticker UHR.CH è salito a livelli eccezionali, oltre quota 3.000, a causa del crollo degli utili per azione. Nel frattempo, il titolo è sceso drasticamente rispetto ai massimi del mercato rialzista, stabilizzandosi nell’area tra 180 e 210 franchi svizzeri.
Il lancio del progetto Royal Pop appare quindi come una strategia di rilancio perfettamente calibrata. Grazie alla capacità produttiva inutilizzata, le fabbriche dello Swatch Group possono assorbire la produzione di un potenziale successo di massa a costi marginali molto ridotti.
Se la nuova collezione dovesse generare una domanda nell’ordine di centinaia di migliaia di unità, gli elevati volumi permetterebbero di distribuire i costi fissi che oggi pesano sul gruppo. In questo modo l’azienda attiverebbe una forte leva operativa: ogni modello aggiuntivo venduto, grazie agli elevati margini lordi, contribuirebbe in maniera sproporzionata all’aumento dell’utile netto.
Quando confrontate con i multipli storici EV/EBITDA e P/E, le azioni della società risultano attualmente scambiate a un premio significativo rispetto alla loro media di lungo periodo.
Fonte: Koyfin
Impatto della collaborazione sul prezzo delle azioni e sulle stime degli analisti
Dal punto di vista dei mercati azionari, l’annuncio di una partnership con un brand indipendente rientra in una strategia volta a generare picchi improvvisi di domanda. La reazione dei mercati finanziari a eventi di questo tipo è generalmente duplice.
In una prima fase si osserva un entusiasmo di breve termine basato su stime e aspettative. Nei primi giorni successivi ai teaser di maggio, le azioni di Swatch Group hanno reagito positivamente, salendo localmente fino a circa 213 franchi, segnalando il ritorno di capitali speculativi.
Tuttavia, gli analisti delle principali istituzioni finanziarie come Morgan Stanley e Citigroup mantengono un approccio prudente. Le raccomandazioni restano neutrali, con target price medi intorno ai 152–158 franchi svizzeri nei prossimi mesi.
Questo perché, anche un prodotto singolarmente molto redditizio, ha un impatto limitato nel compensare le dinamiche macroeconomiche negative nei mercati asiatici, da cui lo Swatch Group dipende tradizionalmente per una quota significativa dei ricavi.
Per valutare correttamente le prospettive di un miglioramento strutturale della valutazione del gruppo, è utile confrontare l’impatto potenziale del progetto Royal Pop con le collaborazioni precedenti. La visualizzazione seguente aiuta in questa analisi.
Tabella 1: Panoramica comparativa delle principali collaborazioni dello Swatch Group
Come mostrato dall’analisi sopra, il progetto Royal Pop possiede tutte le caratteristiche necessarie per replicare il successo commerciale del 2022, con il vantaggio aggiuntivo di una partnership con un brand esterno. MoonSwatch aveva infatti incrementato le vendite a breve termine degli orologi Omega originali di oltre il 50%. Nel caso di Audemars Piguet, un effetto così forte sulle vendite dei modelli classici del partner non si verificherà, poiché AP opera con un rigido sistema di razionamento dell’offerta. Questo, tuttavia, gioca a favore di Swatch Group, che concentra così tutta l’attenzione dei consumatori sulle proprie boutique.
L’applicazione di una politica di distribuzione limitata esclusivamente ai negozi fisici rappresenta un altro elemento chiave di ottimizzazione finanziaria. Escludendo i canali e-commerce, l’azienda genera una copertura mediatica organica grazie alle immagini di lunghe code, che funzionano come una forma di pubblicità gratuita. Inoltre, il modello direct-to-consumer nei propri punti vendita massimizza i margini eliminando le commissioni dei distributori esterni. Le migliaia di clienti che si recano nei negozi senza riuscire ad acquistare il modello in edizione limitata generano comunque ricavi attraverso il cross-selling, acquistando collezioni standard disponibili in store.
Tuttavia, il mercato secondario rappresenta un elemento di preoccupazione per gli investitori. Le prime stime provenienti dai mercati predittivi indicano premi significativi sui modelli Royal Pop, con transazioni previste ben al di sopra del prezzo retail. Da un lato, questo conferma l’eccellente posizionamento del prodotto; dall’altro, rischia di scoraggiare i clienti reali a causa dell’attività dei cosiddetti “flipper” e speculatori, un fenomeno già osservato nelle fasi finali del ciclo di vita della MoonSwatch.
L’“Hype Life Cycle” index è un indicatore normalizzato che aggrega le ricerche globali su Google Trends, dove il valore base 100 corrisponde al picco assoluto delle ricerche per il termine “MoonSwatch” nel giorno del suo lancio.
Le previsioni di vendita per “Royal Pop” sono state calcolate tramite un modello proprietario di regressione multipla. Lo Scenario A (orologio completo) assume un tasso di conversione da ricerche a vendite superiore del 15% rispetto a Omega, a causa della maggiore esclusività del brand Audemars Piguet.
Fonte: analisi interna, Google Trends
Il successo dell’iniziativa dipende dalla capacità del management di controllare con attenzione l’offerta sul mercato. Mantenere vivo l’interesse per la collezione Royal Pop per tutto il resto del 2026, attraverso l’introduzione di nuove varianti cromatiche, potrebbe essere l’unico modo per raggiungere le previsioni del management, che hanno annunciato una forte riduzione delle perdite nel segmento produttivo e un ritorno a livelli elevati di redditività nell’anno in corso.
Un rialzo del prezzo delle azioni dipenderà dalla conferma, nei prossimi report trimestrali, che il fenomeno sia in grado di generare un miglioramento strutturale e duraturo del cash flow operativo del gruppo, e non rappresenti semplicemente un’anomalia temporanea nelle statistiche di vendita.
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