Tassi Fed fermi. Oro e Argento senza freni

Federal Reserve ferma, Oro e Argento di nuovo da record, stasera la trimestrale di Apple. Buone le trimestrali uscite per Meta e Microsft, male Tesla che vede un fatturato annuo in calo al di sotto dei livelli del 2022. Mercati al test dei livelli massimi per la fine del mese.

Fed immobile, tutto é stabile

Economia americana stabilmente positiva, sorprendono i numeri della crescita mentre rallenta leggermente l'immobiliare. Il mercato del lavoro, dopo segni di cedimento, sembra essersi stabilizzato e la situazione sembra essere effettivamente calma. Tutto questo permette alla Fed di lasciare i tassi fermi e poter guardare avanti ai prossimi dati macro importanti che verranno giá venerdí prossimo, con il tasso di disoccupazione e i Nfp. A proposito di dati, Powell ha specificato che dopo lo shutdonw ci sono stati dei problemi nella rilevazione dei dati, cosa giá nota a chi osserva i dati del Bls. Per il momento nessuna criticitá, economia stabile ma solamente all'apparenza, in quanto le tendenze del peggioramento di alcuni dati sono molto chiare. Il banco prova, come sempre, é il tasso di disoccupazione insieme ai Nfp del 6 febbraio.

Trimestrali ottime per Microsoft e Meta, male Tesla

Come giá detto nel commento dedicato, bene le trimestrali di Microsoft e Meta che vedono dei fatturati in forte crescita, in linea con la crescita del settore IA che domina ancora in senso assoluto il settore tecnologico. Pessima Tesla che registra 95 miliardi di dollari di fatturato annuo, il peggior anno dal 2022 con un forte calo delle vendite di tutti i modelli. In ogni caso le reazioni sul mercato sono stati i classici aumenti di volatilitá con reazioni controverse rispetto ai risultati delle trimestrali. Infatti vediamo Tesla salire, seppur di poco, a +1,4% dopo una trimestrale pessima mentre Microsoft crolla di circa un -6,5% dopo una trimestrale ottima. Unica coerente, Meta che sale di circa un 7%

Oro e Argento, di nuovo record. Occhio al Petrolio

Oro tocca i 5600 dollari, l'argento sfiora i 120 dollari l'oncia, il trend non si ferma e la situazione sembra diventare sempre piú insostenibile dal punto di vista tecnico. Su base mensile il rialzo dell'oro é del 27% mentre per l'argento abbiamo superato il 65%, la situazione risulta molto pericolosa. Le negoziazioni diventano sempre meno liquidie, denaro e lettera potrebbero ancora far fatica ad incontrarsi e il rischio é di vedere una forte mancanza di liquiditá che potrebbe di fatto bruciare i margini e far partire un crash forte come quello visto qualche giorno fa con il -13% sull'argento. Attenzione al petrolio Wti che sembra voler tentare di invertire su base mensile e allontanarsi dalla zona 55 dollari definitivamente. Al momento a ridosso dei 64 dollari al barile, supera di netto i massimi di ottobre formando una dinamica dei prezzi rialzista





Il Rialzo dell'Oro su base mensile - Fonte: XStation