Tesla perde l'1,30% nonostante i ricavi trimestrali record 🔎

Tesla ha registrato ricavi trimestrali record e un flusso di cassa libero significativamente più elevato, trainati dal numero più alto di consegne di veicoli nella sua storia e da installazioni record di sistemi di accumulo energetico. I margini del settore automobilistico restano inferiori rispetto all’anno precedente, a causa di costi operativi più alti, dazi e del mix di vendita. Tuttavia, l’azienda è riuscita comunque a generare un consistente surplus di cassa.

Il management continua a puntare fortemente sull’intelligenza artificiale (lancio di FSD v14, progetti pilota di Robotaxi) e su nuovi prodotti (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock), mantenendo però un tono prudente in merito ai rischi macroeconomici e commerciali.

Risultati principali

Ricavi totali: 28,10 miliardi di dollari (+12% a/a)

Utile operativo GAAP / margine: 1,62 miliardi / 5,8%

Utile netto GAAP: 1,37 miliardi; utile netto non-GAAP: 1,77 miliardi (EPS non-GAAP: 0,50 $)

EBITDA rettificato / margine: 4,23 miliardi / 15,0%

Flusso di cassa operativo / FCF: 6,24 miliardi / 3,99 miliardi (record)

Liquidità e investimenti: 41,65 miliardi (+4,9 miliardi t/t)

Consegne di veicoli: 497.099 (+7% a/a); giorni di inventario: 10

Installazioni di sistemi di accumulo energetico: 12,5 GWh (+81% a/a)

Rete Supercharger: 7.753 stazioni / 73.817 connettori (+16–18% a/a)

Commento del management

Il management rimane ottimista, sottolineando che la produzione attuale rappresenta la base per la monetizzazione dei servizi basati sull’intelligenza artificiale dell’azienda. I commenti indicano un’incertezza di breve periodo legata alla politica commerciale e fiscale, ma le prossime linee di produzione (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) mantengono un forte potenziale di commercializzazione.

FSD v14 ha iniziato il suo rilascio, integrando gran parte del modello Robotaxi con una migliore gestione degli scenari complessi. Il servizio Robotaxi è stato ampliato ad Austin, mentre nella Bay Area è stato avviato un programma di ride-hailing per la raccolta di dati in vista della piena espansione commerciale.

Il management segnala che l’aumento dei dazi e l’incertezza nelle catene di approvvigionamento stanno spingendo i costi verso l’alto e riducendo la flessibilità dei prezzi. Si prevede che l’approvvigionamento locale di batterie e gruppi propulsori contribuisca a ridurre questi rischi nel tempo.

La capacità di training AI è aumentata fino a circa 81.000 GPU di classe H100, con ulteriore crescita prevista grazie alla collaborazione con Samsung per la produzione di chip AI avanzati negli Stati Uniti.

Dettagli per segmento

Consegne: 497.099 veicoli (+7% a/a); i giorni di inventario sono scesi a 10. Model 3/Y rappresentano 481.166 consegne.

Accumulo energetico: 12,5 GWh installati (+81% a/a) e un utile lordo trimestrale record nel segmento energia (1,1 miliardi di dollari TTM).

Rete e servizi: Circa 7.753 stazioni Supercharger e 73.817 connettori (+16–18% a/a). Lanciate le prime unità v4, caratterizzate da maggiore densità di potenza e capacità di ricarica.

Le azioni Tesla sono scese dell’1,3% a 433 dollari nel trading after hours.