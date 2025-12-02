Titoli della difesa sotto pressione; i mercati attendono l'esito dei colloqui a Mosca 🏛️

I mercati finanziari oggi mostrano chiaramente un atteggiamento di attesa, in vista dell’esito dei colloqui tra l’inviato speciale statunitense Steven Witkoff e Vladimir Putin. Qualsiasi indiscrezione su possibili progressi nei negoziati si riflette rapidamente sui movimenti dell’euro, degli indici europei e dei titoli del settore industriale e della difesa. Gli investitori stanno iniziando a scontare una crescente probabilità di un accordo quadro o di un cessate il fuoco duraturo, considerandolo un potenziale punto di svolta per i premi al rischio in Europa.
Allo stesso tempo, il semplice fatto che il mercato stia integrando uno scenario più ottimistico riguardo alla risoluzione del conflitto sta frenando i prezzi delle azioni delle aziende europee della difesa. Dopo mesi in cui il settore ha beneficiato di ordini record e di un aumento della spesa per la sicurezza, la recente ondata di notizie su possibili piani di pace ha innescato prese di profitto e una correzione degli indici del settore, nonostante non ci siano ancora segnali concreti di un cambiamento duraturo sul campo di battaglia.
Cosa aspettarsi dai colloqui di oggi?
Si possono considerare due scenari. Il primo è che Putin respinga apertamente il piano di pace del Presidente Donald Trump. In questo caso, la reazione immediata del mercato sarebbe opposta a quella della scorsa settimana: rimbalzo dell’euro, delle valute dell’Europa orientale (incluso lo zloty polacco) e rialzi per il mercato europeo nel suo complesso, ad eccezione dei settori delle materie prime, dell’industria e della difesa.
In alternativa, Putin potrebbe segnalare una certa apertura al negoziato. A un primo sguardo sarebbe una notizia positiva, ma non necessariamente. Putin ha infatti interesse ad avviare il dialogo senza accettare immediatamente i termini dell’accordo. Poiché l’Ucraina ha già mostrato disponibilità a negoziare, la Russia ha convenienza a prolungare i colloqui per ottenere concessioni più ampie.
Ricordiamo inoltre che anche l’accordo di cessate il fuoco parziale di 30 giorni raggiunto a marzo era stato violato quasi subito. Pertanto, anche un’intesa formale approvata da tutte le parti potrebbe non superare la prova dei fatti.
Le azioni del colosso tedesco della difesa Rheinmetall (RHM.DE) sono in calo durante la seduta odierna e rimangono al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni (curva dorata nel grafico). È interessante notare che questo livello tecnico non veniva testato dal mercato da novembre 2024.
