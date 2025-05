Oggi Inflazione USA Mercati che spingono le loro quotazioni su nuovi massimi di breve, dinamica fortemente rialzista dovuta ad un recupero importante iniziato dai minimi di aprile. Trump trova una tregua con un accordo sui dazi tra Usa e Cina, un ribasso dei dazi che ha di fatto spinto i mercati verso l'alto facendo cosí dimenticare i fantasmi del liberation day, inoltre si parla di una riduzione dei prezzi dei farmaci negli Usa, mossa fondamentale per il consumatore medio americano. Oggi é la giornata dell'inflazione Usa, dato fondamentale per il futuro della Fed in merito ai tassi di interesse, questo potrebbe essere il market mover della giornata.



TRAPPOLA RIALZISTA?



Questo movimento é una trappola rialzista? Considerando il fatto che il Vix, l'indice della volatilitá di S&P500 risulta ancora alto, ancora é all'interno del range di negoziazione del mercato ribassista del 2022, in pratica abbiamo una volatilitá da bear market. L'entitá dei recuperi che abbiamo visto é troppo forte al rialzo, in questo caso prendiamo come esempio il Dax che ha recuperato circa un 25% dai minimi di aprile, un rendimento veramente molto alto considerando il fattore tempo. Stessa cosa dicasi per tutti gli altri indici che sono andati a testare i massimi delle scorse settimane, quei massimi dai quali é partito il movimento ribassista visto ad aprile, questi test potrebbero risultare fondamentali in questi giorni. Al momento non ci sono segnali ribassisti, ma la probabilitá di vedere uno stop di questa salita inizia a diventare alta, pertanto facciamo molta attenzione a come si muovono gli indici nel brevissimo termine.



INFLAZIONE USA STABILE AL 2,4%?



Oggi uscirá l'inflazione Usa, prevista stabile al 2,4% sui livelli minimi visti nel settembre 2024. Osservando come l'inflazione viene calcolata da Truflation, l'inflazione dovrebbe scendere ulteriormente per avvicinarsi al famoso target del 2%. Se l'inflazione rimane su questi livelli o inizia a salire, potremmo dire che il taglio dei tassi é ancora da rimandare e solamente il tasso di disoccupazione potrá essere il catalizzatore per un taglio dei tassi a giugno. Per il momento il mercato rimane con il fiato sospeso, con un'inflazione che sta sui minimi da qualche anno a questa parte in via di peggioramento. Ricordiamo che il Pil Usa ha avuto una brutta flessione nelle scorse settimane, elemento a favore di un ribasso dei prezzi a lungo termine.

Andamento dell'inflazione Usa secondo Truflation, i minimi attuali al di sotto di quelli di settembre 2024 - Fonte: Truflation.com



SPREAD 2-10 ANNI SI RESTRINGE



