Trimestrale Amazon: Nuovi Record

Punti chiave Fatturato 2025 a 662,5 miliardi di dollari

Trimestre da Record con 181,2 miliardi di dollari di fatturato

Utile in forte aumento rispetto lo scorso anno

Margine netto in salita

Il titolo perde un -8% dopo il rilascio della trimestrale

Il Commento dell'Analista di XTB Anche Amazon non delude, presenta una trimestrale eccezionale cosí come tutti gli altri colossi tech di questa ondata di trimestrali (eccezione Tesla). Fatturato del 2025 da record, sale del 15% su un fatturato giá enorme, il piú importante tra le mag7. Il Q4 2025 ha registrato 181,2 miliardi di dollari di fatturato, una cifra ben piú alta di Apple che ha presentato comunque numeri strabilianti. Utile netto fortissimo, sale di un 50% rispetto lo scorso anno e il margine sale al 12,4% contro valori a ridosso di 10-11% delle scorse trimestrali. Nelle voci del fatturato, cresce di molto l'advertising di un 24% seguito da AWS con un +21% di fatturato. Il Capex, ossia gli investimenti futuri messi in conto da Amazon, ammonta a 200 miliardi di dollari, cifra piú alta rispetto a Google che ha presentato anch'esso un Capex elevato tra i 175 e i 185 miliardi di dollari. La trimestrale quindi é stata semplicemente ottima, male la reazione del titolo in borsa nelle quotazioni afterhours. Come per Google e per Microsoft, si registra un forte calo dopo la trimestrale nell'ordine del -8%, stesso movimento visto su Google. Questa reazione del mercato alle trimestrali dovrebbe far riflettere circa la bontá dei rialzi visti fino ad ora sull'azionario americano, soprattutto sul comparto tech che sembra effettivamente in sofferenza. Il ribasso di Amazon segue comunque la tendenza che si stava giá delineando nel corso delle scorse settimane, con livelli di prezzo che non riuscivano a consolidare i 240 dollari per azione, ora divenuto livello dal quale sono partite di fatto le vendite. Il titolo tocca i 200 dollari e perde circa un -20% dai massimi trovandosi poi in una zona al di sotto di vecchi massimi importanti di giugno e luglio del 2024. La dinamica tecnica per Amazon sembra voler tentare di invertire definitivamente al ribasso, cosi come per molti altri titoli tech. La situazione tecnica di Amazon e di molti altri titoli, appare in questo momento molto delicata. I Risultati della Trimestrale in Sintesi I Numeri Record (Q4 & Full Year 2025) Fatturato Totale 2025: Amazon ha chiuso l'anno fiscale con un ricavo complessivo di $662,5 miliardi, segnando una crescita del +15% rispetto al 2024.

Risultato Q4: Il solo quarto trimestre ha generato $181,2 miliardi di fatturato, superando le attese del mercato.

Utile Netto (Q4): $15,1 miliardi ($1,43 per azione), un balzo enorme rispetto ai $10,6 miliardi dell'anno precedente.

Margine Operativo: L'efficienza gestionale ha portato il margine operativo annuale al 12,4%, con una progressione costante grazie alla riduzione dei costi logistici e all'automazione. Performance per Comparto Il comparto con il fatturato più importante: Gli Online Stores (E-commerce) rimangono il pilastro principale, con oltre $255 miliardi di incassi nel 2025.

Il comparto con la crescita più alta (%): L'Advertising (Pubblicità) si conferma il segmento più dinamico con una crescita del +24% (seguito da AWS in forte riaccelerazione).

AWS (Cloud): Ha raggiunto i $29,4 miliardi nel trimestre (+21%), spinto dalla migrazione massiccia delle aziende verso l'infrastruttura AI. Focus AI & Efficienza Amazon Q: L'assistente AI per le imprese sta registrando un'adozione record.

Tagli e Logistica: Il CEO Andy Jassy ha confermato che la ristrutturazione (inclusi i licenziamenti di gennaio) ha reso l'azienda più snella e profittevole. Strategia e Proiezioni 2026 CapEx 2026 (Investimenti): Amazon ha pianificato una spesa in conto capitale senza precedenti, stimata tra i $195 e i $205 miliardi. Questo budget colossale sarà quasi interamente dedicato all'espansione dei data center e allo sviluppo di chip proprietari (Trainium/Inferentia) per l'AI.

Efficienza e Tagli: Il CEO Andy Jassy ha sottolineato che la ristrutturazione aziendale (inclusi i 16.000 tagli di gennaio) e l'integrazione dell'IA generativa (Amazon Q) stanno rendendo l'intera struttura operativa molto più snella e profittevole. Outlook Q1 2026 Previsti ricavi in un range tra $155 e $160 miliardi, a conferma di un trend di crescita solido anche per l'inizio del nuovo anno.

