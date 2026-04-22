Mercati ancora sui massimi, oggi é la volta della trimestrale di Tesla a mercati Usa chiusi. Ieri la prima di Warsh al Senato, dibattito acceso e parecchie polemiche.

Warsh, "inizio" turbolento

Senatori democratici all'attacco di Warsh, le polemiche non sono mancate, una seduta durata circa 2 ore dove il futuro presidente Fed é stato messo alle strette dai democratici. La senatrice Elizabeth Warren é contraria alla nomina di Warsh alla Fed, afferma che il nuovo presidente potrebbe essere la mano di Trump nella banca centrale, Warsh nega categoricamente. La Warren ha acceso l'aula quando ha associato Warsh ad Epstein, affermando che Warsh ha numerosi investimenti tra cui un fondo da 100 milioni di dollari di cui non sono stati specificati gli investimenti sottostanti, fondi che presumibilmente sono legati a Trump, al riciclaggio, societá cinesi o investiti in veicoli finanziari creati da Epstein. Warsh si é rifiutato di rispondere e ha specificato che, qualora venisse confermato come presidente Fed, sarebbe pronto a "disinvestire" su queste attivitá. Warsh viene anche accusato di aver preso la nomina di presidente Fed in cambio dei tagli dei tassi, accusa pesante che Warsh respinge mentre il senatore Tillis, unico repubblicano a sfavore di Warsh, ha mosso accuse circa lo sforamento del budget di ristrutturazione della Fed. In sostanza, una brutta udienza per Warsh, messo alle strette su accuse che di fatto non lo mettono in buona luce, in ogni caso non si é parlato dei risvolti economici delle sue future politiche, i cittadini americani sono sicuramente passati in secondo piano in questa seduta dove si é cercato di fatto di mettere alle strette Warsh.

Massimi venduti

Durante la seduta di Warsh i mercati azionari vengono di fatto venduti, il test dei massimi é avvenuto con successo almeno in prima battuta. Scedono tutti gli indici, ma nella notte arriva la ripresa da parte del Nikkei che si riporta di nuovo sui massimi, il test é ancora in atto e ricordiamo anche che prossima settimana avremo le banche centrali e le altre trimestrali di eccellenza in Usa. Ancora é tutto in divenire, i mercati attendono solamente i test dei massimi, la situazione é ancora bloccata. Ancora nessun segnale chiaro circa la volontá di scendere anche se iniziamo a vedere i presupposti tecnici per delle vendite dai massimi nel breve termine. La volatilitá, elemento fondamentale per la direzionalitá dei mercati, é ancora relativamente alta e si riavvicina a 20, livello soglia per eventuali ritorni al ribasso dei prezzi.

Attesa per Tesla

Sono pessimi i numeri con cui si presenta Tesla al test della trimestrale. Gli ultimi anni hanno visto un fatturato stabile mentre tutte le altre aziende del comparto tech crescevano. Il rallentamento dell'automotive sicuramente ha contribuito sullo stop della crescita per Tesla, pertanto oggi vedremo se effettivamente si conferma questo rallentamento. Dal 2023 Tesla vede il suo fatturato in leggero calo, si presenta al test della trimestrale con un rapporto prezzo utili sopra 300, stiamo parlando di numeri che non sono assolutamente compatibili tra loro.