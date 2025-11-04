Trimestrale Ferrari: Risultati Ottimi

Punti chiave Ricavi e Utili in linea con le stime e in crescita

Confermate le aspettative del Capital Markets Day

Consegne in calo in Usa e Cina

il Titolo sale del 3,5% in giornata





Fatturato in crescita a 1,766 miliardi di euro ain aumento del 7,4% con 3401 consegne di vetture. Utile netto a 382 milioni di euro in aumento del 2% e utile per azione a 2,14 euro. Il margine si attesta al 37,9% contro il 38,8% dello scorso trimestre. Su base annuale il fatturato é in aumento dell'8%, l'utile netto al 7% e il margine é in aumento del 38,8% contro il 38,7% dello scorso anno. In sostanza ottimi numeri, in linea con le aspettative giá delineate nel Capital Markets Day



LE CONSEGNE IN CALO IN USA E CINA



Secondo Ferrari il calo di consegne in Usa del -2% su base trimestrale, in calo in Cina, Hong Kong e Taiwan del -12% e del -13% su base annuale, deriva dalla strategia di allocazione della Societá per mantenere l'esclusivitá del marchio. Le consegne sono state trainate dalla Ferrari 296 Gts, il suv Purosangue, 12 Cilindri e dalla Roma Spider. Si avviano alla fine del ciclo di vita la 296 Gtb, la SF90 Spider e la serie speciale Daytona Sp3.



LA REAZIONE DEL TITOLO



Ferrari sale del 3,4% con un'impostazione tecnica giá ben avviata verso il recupero dopo il brutto calo visto nelle scorse settimane. Su base settimanale infatti il supporto tra i 330 e i 340 (precisamente 337) sta reggendo da 4 settimane dopo il ribasso del Capital Markets Day. Per il momento la dinamica su base mensile rimane ancora ribassista, pertanto i recuperi di breve potrebbero subire delle fasi si arresto per via della dinamica ribassista su base mensile.

Ferrari presenta i conti del terzo trimestre, dopo aver confermato di aver raggiunto giá gli obiettivi del 2025 nel Capital Market Day.Fatturato in crescita a 1,766 miliardi di euro ain aumento del 7,4% con 3401 consegne di vetture. Utile netto a 382 milioni di euro in aumento del 2% e utile per azione a 2,14 euro. Il margine si attesta al 37,9% contro il 38,8% dello scorso trimestre. Su base annuale il fatturato é in aumento dell'8%, l'utile netto al 7% e il margine é in aumento del 38,8% contro il 38,7% dello scorso anno. In sostanza ottimi numeri, in linea con le aspettative giá delineate nel Capital Markets DaySecondo Ferrari il calo di consegne in Usa del -2% su base trimestrale, in calo in Cina, Hong Kong e Taiwan del -12% e del -13% su base annuale, deriva dalla strategia di allocazione della Societá per mantenere l'esclusivitá del marchio. Le consegne sono state trainate dalla Ferrari 296 Gts, il suv Purosangue, 12 Cilindri e dalla Roma Spider. Si avviano alla fine del ciclo di vita la 296 Gtb, la SF90 Spider e la serie speciale Daytona Sp3.Ferrari sale del 3,4% con un'impostazione tecnica giá ben avviata verso il recupero dopo il brutto calo visto nelle scorse settimane. Su base settimanale infatti il supporto tra i 330 e i 340 (precisamente 337) sta reggendo da 4 settimane dopo il ribasso del Capital Markets Day. Per il momento la dinamica su base mensile rimane ancora ribassista, pertanto i recuperi di breve potrebbero subire delle fasi si arresto per via della dinamica ribassista su base mensile. Il grafico settimanale di Ferrari con il supporto a 337 euro per azione - Fonte: XStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.