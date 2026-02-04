Trimestrale Google da Record: 400 miliardi raggiunti nel 2025

Punti chiave Fatturato 2025 da record a 402 miliardi di dollari

Battute tutte le stime di crescita

Youtube genera per la prima volta 60 miliardi di dollari di ricavi

Google Cloud cresce del 48%

Capex molto importante per il 2026 tra i 175 e i 185 miliardi di dollari

Commento dell'analista di XTB Una trimestrale a dir poco eccezionale e che non delude le aspettative piú che rosee del titolo di punta del mercato americano subito dopo Nvidia. Trimestrale da record con una crescita del 18%, ricavi annuali del 2025 che superano i 400 miliardi di dollari e che confermano una crescita incredibile per un titolo che presenta un fatturato cosí enorme. Google Cloud cresce del 48% rappresentando la punta di diamante di Google per quanto riguarda la crescita che vede coinvolte anche Youtube che supera i 60 miliardi di dollari di ricavi. Ovviamente domina Google Search con 67 miliardi di dollari di ricavi e una crescita del 17% nel trimestre. Capex alto per Google, tra i 175 e i 185 miliardi di dollari di investimenti in IA programmati per il 2026, spese molto elevate programmate per quest'anno. In ogni caso la prima reazione é stata da manuale, una classica oscillazione da -8% per poi recuperare e tornare in territorio positivo. La vera reazione del titolo la si vedrá all'apertura del cash del 5 febbraio, in ogni caso una trimestrale a dir poco eccezionale cosí come tutte le trimestrali delle big viste finora, ad eccezione di Tesla. Risultati della Trimestrale Risultati Finanziari Record (Q4 2025) Fatturato Totale: 113,8 miliardi di dollari, in crescita del 18% (battendo le stime precedenti).

Utile Netto: 34,5 miliardi di dollari (+30% rispetto all'anno precedente).

Utile per Azione (EPS): 2,82 dollari (rispetto ai 2,15 dollari del Q4 2024).

Dividendo: Dichiarata una cedola trimestrale di 0,21 dollari per azione. I Motori della Crescita Google Cloud: Performance mostruosa con ricavi a 17,7 miliardi di dollari (+48%). La domanda di infrastrutture e soluzioni AI per le imprese sta letteralmente facendo esplodere questo segmento.

YouTube: Per la prima volta, i ricavi annuali (pubblicità + abbonamenti) hanno superato i 60 miliardi di dollari. Gli abbonamenti pagati (YouTube Premium e Google One) sono oltre 325 milioni.

Google Search: Continua a dominare con 63 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre (+17%), dimostrando che l'integrazione dell'AI sta aumentando l'utilizzo del motore di ricerca. AI e Innovazione (Gemini 3) Gemini App: Ha raggiunto oltre 750 milioni di utenti attivi mensili.

Adozione Developer: I modelli Gemini elaborano oltre 10 miliardi di token al minuto tramite chiamate API dirette dei clienti.

Investimenti (CapEx): Per il 2026, Google prevede investimenti massicci tra 175 e 185 miliardi di dollari in infrastrutture tecniche per sostenere la domanda di IA. Dettagli Rilevanti e "Other Bets" Waymo: Nonostante un round di investimento da 16 miliardi di dollari (finanziato in gran parte da Alphabet), il segmento ha pesato sui conti con una perdita operativa di 3,6 miliardi, includendo una spesa di 2,1 miliardi per i compensi dei dipendenti legati alla valutazione della società.

Liquidità: A novembre l'azienda ha emesso titoli per 24,8 miliardi di dollari, rafforzando ulteriormente la cassa.

