Trimestrale NVIDIA Da Record. Oltre +100% rispetto lo scorso anno

Reazione Tecnica di Nvidia Trimestrale eccezionale, oltre la guidance, oltre le aspettative degli operatori, numeri da record ma reazione negativa nell'immediato aftehours dopo l'uscita delle 22:20. Escursione di prezzo di un 4% con un ribasso complessivo di circa un -3% dalla chiusura della sessione cash delle 22:00 a 209,66, i prezzi arrivano infatti a toccare i 203,50. Movimento comprensibile per via della dinamica settimanale negativa, con chiusura inferiore alla settimana precedente, pertanto il movimento é stato prettamente tecnico e slegato dal risultato straordinario registrato dalla trimestrale. Crescita al 106% del fatturato rispetto lo scorso anno in occasione dell FY Q2 2026, ricavi dei data center al 117%, margine al 75% e utile per azione a 2,22 dollari con un +120%. Numeri straordinari, reazione del mercato assolutamente discordante dai dati ma perfettamente in linea con la dinamica tecnica che vediamo su base settimanale.

Commento alla trimestrale Questa crescita di Nvidia conferma di fatto che per il trimestre scorso gli investimenti in IA da parte di tutte le big tech, appunto legate alle architetture fornite da Nvidia, continuano senza problemi evidenti. Nvidia é oramai un vero "benchmark" per tutto il settore IA, le partnership e gli investimenti in altre aziende sono invasivi e cospicui, Nvidia é il cuore dell'IA su scala globale e i risultati relativi ai data center (92,5% del fatturato totale dell'azienda) potrebbero essere l'indicatore di come sta andando l'intero settore IA su scala globale. Risulta incredibile come con il passaggio a Vera Rubin, Nvidia riesca a mantenere margini ancora elevatissimi e difficilmente replicabili per un'azienda di questa dimensioni. Nvidia dimostra inoltre di essere un'azienda estremamente efficiente in quanto vede un aumento dei costi del 55% su base annuale, ma il fatturato piú che raddoppia (+106%) dimostrando un'efficienza di scala a dir poco unica nel settore delle mega-cap globali. Per quanto riguarda la guidance per il prossimo trimestre ci si aspetta un fatturato a 108 miliardi di dollari, questo significa una crescita sequenziale del 12% circa e un aumento di circa un 90% rispetto lo scorso anno, il margine é previsto al 74%, un calo probabilmente dovuto al passaggio a Vera Rubin e alla nuova architettura. Recap dei Numeri di Nvidia Metrica Q2 FY27 Q1 FY27 (QoQ) Q2 FY26 (YoY) Variazione YoY Ricavi Totali $96,22 mld $81,62 mld (+18%) $46,74 mld +106% Data Center $89,00 mld $75,40 mld (+18%) $41,00 mld +117% Gross Margin (GAAP) 75,0% 74,9% (+10 bps) 72,4% +260 bps Operating Income $63,73 mld $53,54 mld (+19%) $28,44 mld +124% Net Income (GAAP) $59,69 mld $58,32 mld (+2%) $26,42 mld +126% EPS Diluito (GAAP) $2,46 $2,39 (+3%) $1,08 +128% EPS Diluito (Non-GAAP) $2,22 $1,87 (+19%) $1,01 +120%

David Pascucci Market Analyst Esperti

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