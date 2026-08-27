Trimestrale Nvidia eccezionale

Nvidia presenta una trimestrale da record con una crescita del fatturato del 106% dimostrandosi il benchmark del settore. Oggi il meeting di Jackson Hole e occhi puntati su Warsh per domani.
Nvidia é il benchmark dell'IA
La trimestrale di ieri sera ha presentato numeri incredibili. Dal fatturato cresciuto del 106% che batte di netto la guidance e le attese ottimiste degli operatori, i ricavi dei data center che arrivano a +117%, il rapporto tra crescita dei costi (+55%) e ricavi che mostra quanto l'azienda sia una vera e propria macchina da soldi. Con la trimestrale di ieri, Nvidia si mostra come vero e proprio benchmark di tutto il settore IA, gli investimenti dei colossi tech sull'infrastruttura offerta da Nvidia e le partnership eccellenti in essere come quelle con Sk Hynix e SpaceX (e non solo) fanno di Nvidia un riferimento del settore. I ricavi dei data center, che rappresentano oltre il 92% del fatturato totale dell'azienda, fungono da indicatore di tutto il settore IA: se il comparto mostra forte redditivitá e stabilitá, allora tutto il settore ne beneficia su scala globale. Solamente quando questo comparto di Nvidia mostrerá un calo o segni di debolezza ci sará da preoccuparsi, ma non é questo il momento. Il titolo inizialmente reagisce male andando a roccare i 203,50 dollari dai 209,66 della chiusura registrando un -3%, per poi risalire violentemente nel corso delle ore successiva portandosi ad un massimo a 220,80 dollari con una performance di circa un +4%.
Jackson Hole e le mosse della nuova Fed di Warsh
Attesa per l'intervento di Warsh previsto per domani al simposio di Jackson Hole, forti pressioni per quanto riguarda le future di mosse di politica monetaria che di fatto prevedono una Fed immobile per la prossima riunione. Le aspettative del FedWatch Tool vedono infatti una probabilitá del 65% circa per i tassi fermi, ipotesi che viene confermata dal leggero calo dell'inflazione scorso e da un PCE, uscito ieri, che vede una sostanziale stabilitá al 3,7%, anche se le previsioni erano per un calo leggero al 3,6%. Osservando i dati non dovrebbe esserci alcuna pressione sulla Fed al momento, solamente il prossimo dato dell'inflazione previsto per l'11 settembre potrebbe muovere l'ago della bilancia su un eventuale rialzo dei tassi. Per il momento quindi non ci sono indicazioni chiare provenienti dai dati. Ricordiamo inoltre, fattore assolutamente fondamentale in questo contesto, che a settembre arriveranno le prime risposte delle task force della Fed in merito ai dati macro (lavoro e inflazione), dati letteralmente decisivi per le prossime decisioni sui tassi.
Oro verso il test dei 4700 dollari?
Dinamica di forte ripresa dell'oro che rimbalza violentemente dai 4000 dollari di inizio mese e si ritrova ora a gravitare attorno ai 4600 dollari. L'impostazione dei prezzi nel breve e rialzista, non ci sono segnali di cedimento, il recupero é forte e i prossimi livelli tecnici degni di nota si trovano poco sopra area 4700 dollari, tra 4760 e 4790 dollari l'oncia. Anche l'argento é in ripresa ma é piú debole a livello tecnico, con un rialzo piú forte rispetto all'oro (+25% dai minimi contro un +15% dell'oro), ma allo stesso tempo piú lontano dai massimi visti dall'oro nello stesso periodo, ossia quelli relativi al mese di maggio. In sostanza, dinamica rialzista, tentativo di ripresa forte su base mensile con rottura e probabile chiusura sopra i massimi di luglio, ma attenzione a eventuali stop sui livelli di resistenza di maggio.
Azionario verso la chiusura mensile. Nikkei prova l'allungo
Nella notte il Nikkei ha provato l'allungo rialzista sopra i massimi degli scorsi giorni, dando la speranza di una ripresa netta del trend rialzista, tentativo fallito praticamente in apertura di sessione cash. Forte rialzo sulla trimestrale di Nvidia sui futures, allungo venduto nella notte ma nulla é ancora deciso. La dinamica di lungo termine, quindi quella su base mensile, é ancora ribassista ma allo stesso tempo si fatica a scendere, si fatica a prendere direzione. Stessa cosa dicasi per il Nasdaq, indice che presenta una dinamica mensile negativa molto simile a quella del Nikkei che al momento si presenta come un indice tecnicamente debole. Dax e Dow Jones invece mostrano ancora di essere resistenti sui massimi, seppur in presenza di dinamiche settimanali negative, faticano a scendere e provano a resistere alle pressioni ribassiste. Sará importantissimo vedere cosa succederá il 31 agosto, quindi lunedí, in occasione della chiusura mensile degli indici, una chiusura importante e probabilmente decisiva per i prossimi mesi visti i test dei massimi di lungo termine.
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