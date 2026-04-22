Trimestrale Tesla, batte le attese. Avvio produzione chip con SpaceX

Tesla batte le attese con un fatturato a 22,4 miliardi, un +16% rispetto al disastroso Q1 del 2025, il peggior anno per Tesla dal 2023. Salgono leggermente le consegne di veicoli con un complessivo +6%, aumenta del 14% la produzione di Model Y e Model 3 mentre cala drasticamente quella degli altri modelli con un -20%. Per quanto riguarda le novitá, a parte il lancio del Robotaxi a Dallas e Houston, interessante é la partnership con SpaceX per la costruzione di una megafabbrica per la costruzione di Chip, quindi l'entrata nel mondo dei semiconduttori con il completamento del design del chip AI5. Questa novitá é importante per Tesla in quanto segna un effettivo cambiamento nella strategia operativa a lungo termine, ossia non solo piú automotive ma anche sistemi che permettono di integrare l'IA nel settore in modo impattante con la costruzione di una megafabbrica dedicata. Con questi presupposti, Tesla potrebbe migliorare i conti per quest'anno ma attenzione, su base tecnica il titolo é fortemente sopravvalutato da molto tempo, il suo rapporto prezzo/utili é oltre i 300, la sua capitalizzazione é estremamente piú alta rispetto al suo competitor internazionale di riferimento del comparto automotive, ossia Toyota che ha una capitalizzazione di circa 223 miliardi di dollari contro i 1200 miliardi di Tesla. Nelle contrattazioni afterhours il titolo sale di circa un 4%, si porta a ridosso dei massimi in area 400-410 dollari. A livello tecnico la situazione é alquanto singolare, c'é un forte recupero su base settimanale ma la dinamica mensile rimane debole, i massimi di dicembre in area 498 dollari sono ancora lontani. Recap dei dati della Trimestrale Performance Finanziaria (Q1 2026 vs Q1 2025) Ricavi Totali: 22,4 miliardi di dollari (+16% su base annua). La crescita è trainata dal settore Automotive (+16%) e dai Servizi (+42%), mentre cala l'Energy (-12%). Margini: Il margine lordo GAAP sale al 21,1% (+478 punti base), segnale di un forte miglioramento della redditività industriale. Utile Netto: 0,5 miliardi (GAAP), ma l'utile non-GAAP balza a 1,5 miliardi (+56%). Cash Flow: Flusso di cassa operativo solido a 3,9 miliardi; Free Cash Flow a 1,4 miliardi (+117%). Liquidità totale record a 44,7 miliardi. Operazioni e Consegne Consegne Veicoli: 358.023 unità (+6% YoY). Il mix vede una leggera flessione di Model 3/Y compensata da altri modelli. Inventario: I giorni di fornitura (inventory) sono saliti a 27 giorni, indicando un accumulo di stock rispetto allo scorso anno. Energia: Lo stoccaggio energetico distribuito è calato a 8,8 GWh (-15%), ma si prepara il lancio di Megapack 3. AI, Robotaxi e Software Robotaxi: Lancio ufficiale delle corse senza conducente (unsupervised) a Dallas e Houston ad aprile. Le miglia pagate su Robotaxi sono quasi raddoppiate rispetto al trimestre precedente. FSD (Supervised): Record di nuovi abbonamenti nel Q1. Approvato il sistema in Olanda, aprendo la strada al resto d'Europa. Hardware AI: Completato il design del chip AI5. Partnership con SpaceX per creare una mega-fabbrica di semiconduttori per garantire la fornitura di chip. Compute: Entrata in funzione di Cortex 2 (infrastruttura di training AI) e sviluppo di Dojo 3. Futuro e Nuovi Prodotti (Roadmap 2026) Cybercab e Tesla Semi: La produzione in volumi è confermata per il 2026. Optimus (Robotica): Iniziata l'installazione delle linee di produzione di prima generazione a Fremont (capacità 1 mln/anno) e pianificazione per la seconda generazione in Texas (capacità 10 mln/anno). Nuovi Modelli: Focus sull'ottimizzazione del portfolio con versioni più economiche di Model 3 e Model Y per aumentare l'accessibilità. Verticalizzazione: Tesla sta espandendo la produzione interna di celle LFP, raffinazione del litio e materiali per catodi per ridurre i rischi della catena di approvvigionamento.

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