Mercati azionari al test dei massimi di lungo, si prospetta una settimana molto interessante dal punto di vista tecnico e molto probabilmente sará una settimana di transizione, ossia una settimana dove potremmo assistere all'inizio di un cambio di trend di breve. Nel frattempo oggi usciranno le trimestrali delle banche Usa dopo quella di Goldman Sachs di ieri che ha visto dei risultati in netta crescita facendo da proxy per le trimestrali di oggi.

Trimestrali Banche Usa

Ieri Goldman Sachs, oggi JpMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Blackrock, trimestrali pesanti per il settore e che di fatto dovrebbero andar bene considerando la trimestrale di Goldman come proxy per quelle che usciranno oggi. Ricordiamo peró che per via degli ultimi risvolti del mercato azionario con i recenti cali, potremmo assistere a qualche sorpresa anche se di fatto non abbiamo visto movimenti sconvolgenti e considerando che i desk bancari guadagnano principalmente sui volumi di transazione, potremmo non vedere forti scossoni. Sará sicuramente interessante vedere cosa diranno i vari Ceo sui commenti delle trimestrali circa la situazione attuale.

Petrolio sotto 100 dollari

Di nuovo petrolio in calo, come volevasi dimostrare. Le forti vendite da marzo nell'area compresa tra i 119 e i 115 dollari iniziano a farsi sentire sui timeframe piú lunghi. Proprio da quell'area sono partite due vendite importanti, la prima il 9 marzo con un ribasso di oltre il -30% in circa due giorni, la seconda il 7 aprile con un ribasso di circa il -20%. I prezzi ci stanno dicendo che in quell'area non si fa mercato, domanda e offerta non si incontrano, i mercati scendono e basta. Per il momento la dinamica mensile rimane teoricamente rialzista anche se iniziano a manifestarsi avvisaglie di ribasso soprattutto dopo la chiusura che abbiamo visto la scorsa settimana. Per il momento quindi il petrolio potrebbe non puntare i massimi e di conseguenza neanche quei famigerati 150 dollari di cui tanto si sta parlando da piú di un mese.

Test Massimi per azionario

Azionario in zone delicate per tutti gli indici. Siamo in zone tecniche delicate, massimi su base settimanale che dovranno essere testati per poi effettivamente vedere un eventuale proseguimento della dinamica ribassista di lungo termine. Per il momento non abbiamo ancora conferme, servono movimenti ribassisti nella giornata di oggi per vedere l'effettiva formazione di una dinamica ribassista. Attenzione al Dax che risulta molto debole a livello tecnico, mentre il Nikkei sta risultando parecchio aggressivo anche se la dinamica di lungo lascia poco spazio a interpretazioni.