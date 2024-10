Trimestrali buone, Goldman Sachs ottima. Mercati ancora sui massimi

Mercati ancora sui massimi nella mattinata di oggi, con il Dax che rimane sui massimi mentre il Ftse Mib ritraccia di circa un -0,5% e il Nikkei perde circa un -0,7%. Sul mercato dei cambi vediamo finalmente UsdJpy ritracciare dopo i massimi raggiunti ieri in area 150, livello e movimenti che di fatto vanno a vanificare parzialmente quanto fatto dalla BoJ tra il 2022 e il 2024. Al momento mercati ancora rialzisti senza alcun segno di cedimento.



TRIMESTRALI BANCHE BUONE. GOLDMAN SACHS BRILLA



Buone le trimestrali uscite nel corso della mattinata, nel pre-market Usa. Unitedhealth, colosso delle assicurazioni sanitarie in Usa, registra oltre 100 miliardi di dollari di ricavi con un Eps del 2% al di sopra delle stime. Anche i ricavi sono sopra le stime visto che ci si attendevano ricavi per 99,1 miliardi di dollari. Buona anche la trimestrale di Johnson & Johnson che vede un Eps salire del 9,7% al di sopra delle stime a 2,42 contro 2,21 dollari per azione, buoni anche i ricavi che escono al di sopra delle stime a 22,5 miliardi di dollari contro i 22,17 delle stime. Buona la trimestrale di Bank of America con un Eps al di sopra delle stime del 6,4% a 0,81 contro 0,76 dollari per azione, i ricavi si attestano al di sopra delle stime a 25,35 contro 25,25 miliardi di dollari. Goldman Sachs incredibile trimestrale con un Eps al di sopra delle stime del 21,9% a 8,4 contro 6,9 dollari per azione. Ottimi anche i ricavi che si attestano a 12,7 miliardi contro 11,8 miliardi delle stime. Quest'ultima é stata sicuramente la trimestrale piú sorprendente.



DEBOLE IL GIAPPONE. EUROPA E USA SUI MASSIMI



Giappone debole con Nikkei che cede oltre i massimi di settembre, questo indice é il piú debole su base mensile e di fatto non riesce a confermare i massimi di settembre, li cede e torna indietro con un ribasso del -0,7%. Al momento cede anche il cambio UsdJpy che si indebolisce dai massimi e torna in area 149 dopo aver sfiorato ieri i 150, livelli veramente estremi per questo cambio. Al momento i mercati Usa attendono l'apertura del cash, cosí come gli europei che si trovano in area mista con il Dax a +0,2% mentre il Ftse Mib ritraccia di circa un -0,5% dopo aver testato i massimi degli scorsi mesi. In sostanza i due indici piú deboli oggi confermano questa debolezza mentre il Dax prosegue il rialzo anche se con uno scarto percentuale relativamente ristretto. L'attesa é tutta per i mercati americani che al momento rimangono tranquillamente sui massimi.

