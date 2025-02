Trimestrali di Microsoft, Meta e Tesla

Tesla: Trimestrale Deludente



Tesla manca sia le revenue che gli utili, il fatturato é poco sopra i livelli dello scorso anno, al crescita é minima. Questa in sintesi la trimestrale di Tesla che si presenta con revenue a 25,71 miliardi contro i 27,26 delle stime, l'utile per azione si attesa a 0,73 dollari per azione contro i 0,77 delle stime, in pratica ha mancato tutto. L'andamento del fatturato su base pluriennale vede anche una certa staticitá, ossia il fatturato del 2024 é stato di poco superiore al fatturato dell'anno precedente, si passa infatti da 96,77 miliardi del 2023 a 97,69 del 2024, tutta un'altra crescita rispetto a quanto visto ad esempio dal 2021 quando si passa dai 53,8 miliardi a 81,46 del 2022 per poi andare appunto a 96,77 miliardi del 2023. Il fatturato si é fermato eppure Tesla continua a salire sui mercati, raggiunge una capitalizzazione di circa 1200 miliardi di dollari attestandosi come regina incostrata dell'automotive mondiale. Il suo rapporto prezzo utili rimane ancora altissimo a 109, le quotazioni sono ancora molto alte ma il titolo sale dopo il rilascio della trimestrale e si riporta sopra i 405 dollari in afterhours. Attendiamo l'apertura del cash Usa per vedere l'effettiva reazione del mercato.



Meta: Ottima trimestrale



Fatturato che va ben oltre le aspettative, cosí come l'utile per azione, Meta presenta un'ottima trimestrale. Revenue per 48,38 miliardi di dollari contro i 46,9 delle stime, utile per azione a 8,02 dollari contro i 6,76 delle stime, un risultato maggiore delle aspettative del 18%. Fatturato del 2024 a 164,5 miliardi di dollari, cresce del 20% rispetto ai 134,9 miliardi del 2023, una trimestrale e una crescita per nulla paragonabile a quella di Tesla. La guidance si aspetta revenue per il Q1 2025 tra i 39,5-41,8 miliardi di dollari, in linea con la crescita che stiamo vedendo sul titolo. IA, i visori e nuove sfide lato social media per il colosso di Menlo Park, il titolo si presenta bene sui mercati e le sue performance degli ultimi due anni parlano chiaro, inoltre il suo rapporto prezzo/utili é a 31, livelli molto piú bassi rispetto ad esempio a Tesla. Il titolo reagisce bene alla trimestrale e sale dopo un iniziale ribasso e si porta in area 700 dollari confermando ancora la dinamica rialzista in atto su base mensile.



Microsoft: Buona Trimestrale. "Delude" giusto il Cloud



Buona anche la trimestrale di Microsoft che batte ricavi e utili per azione. Revenue a 69,63 miliardi di dollari contro i 68,87 delle stime iniziali, l'eps si attesta a 3,23 dollari per azione contro i 3,13 delle stime. Il fatturato del 2024 si attesa quindi a 245 miliardi di dollari contro i 211,91 del 2023 e i 198,27 del 2022, in sostanza una crescita costante e ottima considerando la grandezza e la portata di questo gigante tech che merita il podio delle market cap. Il Microsoft cloud manca di poco le stime, con le revenue a 40,9 miliardi contro i 41,1 delle stime mentre l'Intelligent Cloud rileva 25,5 miliardi di ricavo contro i 25,9 delle stime. Stiamo parlando comunque di una trimestrale ottima dal punto di vista dei numeri e della crescita, i numeri non mentono e la sua crescita del fatturato annuale ne é la prova. Il titolo reagisce male e fa oltre il -5,5% in afterhours scendendo in modo alquanto importante rispetto alle altre due trimestrali, attendiamo l'apertura del cash Usa per avere la quadra della situazione.







