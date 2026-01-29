Trimestrali Microsoft, Meta e Tesla

Commento sulle trimestrali di Microsoft, Tesla e Meta

Per quanto riguarda la tendenza dei fatturati, sicuramente ottime Microsoft e Meta che si confermano come aziende top nel settore tecnologico globale. Meta festeggia i 200 miliardi di fatturato per il 2025, un traguardo importante per un'azienda che continua a crescere con incrementi importanti per il fatturato che cresce ad un ritmo del 20% all'anno e un margine in continua crescita. Microsoft si conferma una grande azienda, crescita continua a doppia cifra per il fatturato, continua l'innovazione pur essendo uno dei primi player importanti all'interno del settore tech americano. Nessuna criticitá dal punto di vista dei numeri per Microsoft e Meta. Al contrario Tesla é pessima dal punto di vista fondamentale: fatturato annuo 2025 sotto i 95 miliardi di dollari, peggio del 2023 e del 2024, l'azienda ha smesso definitivamente di crescere. In forte calo le vendite di automobili con un calo vistoso delle vendite di tutti i modelli, inoltre i progressi sugli altri comparti dell'azienda sono importanti in termini percentuali ma non sul fatturato che é composto ancora per la maggior parte dal settore automotive. Le polemiche sulla capitalizzazione sono piú forti che mai considerando che Tesla capitalizza 1400 miliardi di dollari contro i 250 miliardi di Toyota, seconda in classifica per capitalizzazione. Sorpendono le reazioni sul mercato. Microsoft fa -6,4% dopo la trimestrale, Meta guadagna un meritato +7% mentre Tesla prova inizialmente a salire e si ferma a +1,4%. Due movimenti assurdi, il primo e di Microsoft che registra un forte calo su una trimestrale di fatto ottima, mentre Tesla sale dopo una trimestrale che conferma un andamento pessimo di lungo termine. Meta é l'unica ad aver avuto una reazione coerente con la trimestrale.

Microsoft (Q2 FY2026)

● Ricavi Totali: Raggiunti i 73,3 miliardi di dollari, con una crescita del 18% rispetto all'anno precedente.

● Cloud (Azure): I ricavi di Azure e degli altri servizi cloud sono cresciuti del 31%. L'intelligenza artificiale continua a essere un motore fondamentale, contribuendo significativamente alla crescita dei servizi cloud.

● Utile Netto: L'utile netto è stato di 24,1 miliardi di dollari, in aumento del 10%.

● Focus AI: L'azienda ha sottolineato come la domanda di AI stia superando la capacità disponibile, portando a investimenti massicci in infrastrutture (CapEx) per sostenere la crescita futura.





Tesla (Q4 2025)

● Ricavi e Margini: I ricavi totali del quarto trimestre sono stati di 24,9 miliardi di dollari, in calo del 3% su base annua. Tuttavia, il margine lordo GAAP è miglioratosignificativamente raggiungendo il 20,1%. Fatturato annuo peggiore dal 2022

● Consegne Veicoli: Nel quarto trimestre sono stati consegnati 418.227 veicoli, un calo del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per l'intero anno 2025, le consegne totali sono state 1,63 milioni (-9% rispetto al 2023).

● Energia: Il settore Energy Storage ha segnato un record con 14,2 GWh distribuiti nel Q4 (+29% su base annua).

● Robotaxi e AI: Tesla ha iniziato a testare i Robotaxi senza conducente ad Austin e prevede l'inizio della produzione di massa per il Cybercab nel primo semestre del 2026. È stato inoltre annunciato un investimento di 2 miliardi di dollari in xAI (la società di AI di Elon Musk).



Meta (Q4 2025)

● Ricavi Totali: Trimestre record con 47,5 miliardi di dollari di ricavi, un aumento del 18% rispetto all'anno precedente.

● Utili: L'utile netto è balzato a 17,2 miliardi di dollari, con una crescita del 23% rispetto al Q4 2024.

● Utenti: Le persone attive quotidianamente sulle app del gruppo (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) hanno raggiunto una media di 3,35 miliardi a dicembre 2025, in crescita del 5%.

● Investimenti AI: Meta ha alzato le stime di spesa in conto capitale (CapEx) per il 2026, prevedendo investimenti tra i 40 e i 45 miliardi di dollari, principalmente destinati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi modelli Llama.

● Reality Labs: La divisione dedicata al metaverso continua a registrare perdite operative significative (circa 4,6 miliardi nel trimestre), nonostante l'aumento dei ricavi dei visori Quest.