Trump e la chiusura del governo: un altro errore di calcolo da parte di Wall Street?

Ottobre è generalmente il mese più turbolento dell’anno per i mercati azionari. La sua volatilità media è del 33% superiore rispetto a quella degli altri undici mesi, e lo shutdown del governo statunitense ne è stato un promemoria. Sebbene uno shutdown prolungato possa coinvolgere centinaia di migliaia di dipendenti federali, in pratica il suo impatto sull’economia più ampia e sui mercati è di solito limitato. Questa volta sarà diverso?
Nella storia, negli ultimi cinquant’anni ci sono stati 21 shutdown, e la maggior parte si è risolta in pochi giorni senza effetti economici significativi. Anche i più lunghi, sotto le amministrazioni Clinton o Obama, non hanno interrotto i mercati rialzisti dell’epoca. L’ultimo, sotto l’amministrazione Trump, coincise con una Fed guidata da Powell in modalità accomodante, il che finì per dare un forte impulso alle azioni durante quei 35 giorni.
Cosa è in gioco questa volta
Si prevede che lo shutdown possa sospendere circa 750.000 lavoratori e costare miliardi di dollari all’economia statunitense in termini di produzione persa. Durante lo shutdown, il governo federale interrompe tutte le funzioni non essenziali, mentre i dipendenti il cui lavoro è considerato essenziale — come il personale militare in servizio attivo e gli agenti delle forze dell’ordine federali — devono presentarsi al lavoro, spesso senza stipendio.
Non si può escludere che questa volta venga stabilito un record, considerata la guerra di parole tra le due parti. Tra i rischi maggiori per i mercati spiccano le approvazioni di farmaci, le IPO e la pubblicazione dei dati economici.
Trump, la Fed e l’impatto sul mercato
Alcuni Democratici avvertono che si tratta di un diversivo, in un momento in cui Trump richiede esplicitamente al Dipartimento di Giustizia di perseguire chi considera nemici, fa pressione su ABC per licenziare un conduttore televisivo che non gradisce, invia truppe della Guardia Nazionale nelle città democratiche e prepara l’esercito a combattere il “nemico interno.”
Infatti, se lo shutdown dovesse durare tre settimane, si stima che il tasso di disoccupazione potrebbe salire dal 4,3% di agosto al 4,6%-4,7%, poiché i lavoratori sospesi vengono conteggiati come temporaneamente disoccupati. Potrebbe essere questo l’obiettivo di Trump? Nuovi segnali di recessione costringerebbero la Fed a tagliare i tassi, mentre i rendimenti obbligazionari calerebbero sia a causa della politica monetaria sia dei rischi economici, man mano che gli investitori si orientano verso asset rifugio. Questo permetterebbe al governo di finanziare se stesso a costi più bassi in un momento critico: il rifinanziamento di oltre 11 trilioni di dollari entro la fine del 2026 — praticamente un terzo del suo intero debito.
Per il momento, gli investitori continuano a coprirsi da tutti questi rischi. L’argento ha appena chiuso il suo miglior trimestre di sempre, mentre l’oro ha superato i 3.900 dollari. La domanda non è se raggiungerà i 4.000, ma quando.
