TSMC con una crescita del fatturato del 42% nel primo trimestre del 2025 💣

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ha pubblicato i risultati stimati mensili e trimestrali. L’azienda ha registrato un aumento del 42% su base annua dei ricavi nel primo trimestre del 2025, spinta dalla crescente domanda di server per l’intelligenza artificiale e di smartphone. La crescita, la più rapida dal 2022, è stata in parte dovuta all’accumulo di scorte da parte dei produttori di elettronica nei magazzini statunitensi in vista dei nuovi dazi USA in vigore da inizio aprile. Di conseguenza, nei prossimi mesi potremmo assistere a un rallentamento della crescita. Nel periodo gennaio-marzo, TSMC ha registrato ricavi per 839,25 miliardi di NT$ (circa 25,5 miliardi di dollari), superando le aspettative degli analisti fissate a 830,5 miliardi di NT$. Il solo mese di marzo ha visto un incremento dei ricavi del 46,5% su base annua, raggiungendo i 285,96 miliardi di NT$. L’impennata della domanda è stata evidente anche tra i consumatori statunitensi, che hanno acquistato in massa gli ultimi iPhone di Apple per evitare possibili aumenti di prezzo legati ai dazi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile TSMC, fornitore di chip per colossi tecnologici come Apple, Nvidia e AMD, pubblicherà i risultati completi del primo trimestre il 17 aprile. Gli investitori osservano con attenzione eventuali revisioni delle previsioni sui ricavi e sugli investimenti per l’intero anno, alla luce dell’incertezza globale e del possibile impatto negativo delle politiche commerciali statunitensi. Ieri il titolo TSMC è salito di quasi il 12,30%, chiudendo a 158 dollari per azione, in scia al rally pre-annuncio. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.