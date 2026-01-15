TSMC ha appena fatto saltare la banca❗️💰 I profitti aumentano del 35% 📈

TSMC ha chiuso il quarto trimestre con risultati record, registrando un balzo degli utili del 35% e superando nettamente le previsioni degli analisti. Il colosso dei semiconduttori dimostra resilienza di fronte all’incertezza geopolitica e ai potenziali dazi, beneficiando del boom globale dell’intelligenza artificiale che continua ad alimentarne il percorso di crescita. I risultati rappresentano un segnale importante per Wall Street sul momentum del settore AI e potrebbero indicare un ritorno di forti rialzi per titoli come Nvidia e AMD. Punti chiave finanziari Utile sopra le attese: l’utile netto ha raggiunto 505,74 miliardi di dollari taiwanesi, superando la stima di consenso di 478,4 miliardi. Traguardo dei ricavi: i ricavi trimestrali hanno superato per la prima volta la soglia di 1.000 miliardi di dollari taiwanesi (33,09 miliardi di dollari), sostenuti da una striscia di otto trimestri consecutivi di crescita degli utili su base annua. Aggiornamento sul capex: la spesa in conto capitale per il 2025 è pari a 40,9 miliardi di dollari, pienamente in linea con la guidance della società compresa tra 40 e 42 miliardi. Driver strategici Leadership nell’AI: il calcolo ad alte prestazioni rimane il principale motore del business; i chip avanzati (7 nm o inferiori) rappresentano ora il 77% dei ricavi da wafer. Spinta sugli investimenti negli USA: TSMC sta rafforzando la propria presenza negli Stati Uniti con un investimento complessivo previsto di 165 miliardi di dollari, composto da un impegno iniziale di 65 miliardi e da un nuovo impegno di 100 miliardi annunciato con il presidente Trump. Un impianto in Arizona è già operativo e sono previste ulteriori espansioni nell’ambito di accordi commerciali in via di definizione. Prospettive di mercato: sebbene la domanda legata all’AI resti solida, l’azienda deve affrontare venti contrari nel settore mobile, con gli analisti che prevedono un calo dell’11,6% delle spedizioni di smartphone nel 2026 a causa di carenze di memoria. TSM.US (D1) Le azioni TSMC salgono di circa il 2,5% nel pre-market a Wall Street, nonostante l’RSI giornaliero si muova vicino a livelli di ipercomprato. Il prezzo sta quindi cancellando le perdite delle ultime due sedute, generate dall’ansia pre-risultati, anche se gli acquirenti restano cauti nel spingere il titolo oltre il più recente massimo storico. Fonte: xStation5

