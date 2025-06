TSMC ha registrato una crescita del fatturato di quasi il 40% a maggio 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) ha riportato i ricavi di maggio, registrando un incremento del 39,6% su base annua, per un totale di 10,7 miliardi di dollari. La società continua a beneficiare della crescente domanda di chip, ulteriormente spinta dalle preoccupazioni sugli effetti dei dazi sul commercio internazionale. I principali clienti di TSMC rimangono le Big Tech americane: Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm rappresentano circa il 40% dei suoi ricavi. Per Nvidia, AMD e Qualcomm, i chip prodotti da TSMC costituiscono quasi il 30% del costo totale delle merci vendute, rendendo la società un fornitore cruciale per queste aziende. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile In questo contesto di incertezza nei rapporti USA-Cina, TSMC ha sfruttato l’aumento della domanda da parte dei suoi partner strategici, unito agli investimenti in intelligenza artificiale e alla necessità di semiconduttori all’avanguardia, fattori che hanno contribuito alla crescita record dei ricavi. Nonostante un rallentamento dell’incremento delle vendite a maggio (-8 punti percentuali rispetto ad aprile), i livelli rimangono elevati. Le previsioni di mercato indicano una crescita annua del 50,3% per il secondo trimestre 2024, mentre da gennaio a maggio le vendite sono già aumentate del 48,1%, suggerendo che giugno potrebbe chiudere con una performance ancora più solida. Da notare che solo a maggio TSMC ha generato oltre il 50% dei ricavi previsti per l’intero Q2 2024. Performance azionaria rispetto ai clienti chiave Dall’inizio del 2025, l’andamento del titolo TSMC è stato fortemente influenzato da Nvidia. Dopo i recenti rally, la società è tornata in territorio positivo su base annuale. Si osserva una netta divergenza tra le performance di Apple e quelle di Nvidia e TSMC: se fino ad aprile i trend erano simili, da maggio in poi (con il ritorno dell’ottimismo sul settore AI) i percorsi si sono separati. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Metriche di valutazione ancora sotto la media

Il rapporto P/E forward per TSMC rimane al di sotto delle medie degli ultimi 2 anni. La caduta più significativa del rapporto è stata causata dalla correzione del prezzo a metà 2024, insieme alle revisioni degli utili previsti dell’azienda. Questo è stato particolarmente evidente nella seconda metà del 2024, quando il prezzo delle azioni è aumentato del 17% mentre il rapporto P/E forward è rimasto sotto la soglia di 19,49. Attualmente, l’azienda viene scambiata a un P/E forward di 16,52x, lasciando margine per raggiungere sia il valore medio (17,42x) sia quello di una deviazione standard (19,49x), livello a cui la società veniva scambiata alla fine dello scorso anno. Trend simili si osservano anche in altri indicatori prospettici. Il forward EV/EBIT di 13,7x è circa il 7% inferiore alla media biennale, e l’EV/S di 14,7x è inferiore dell’1% rispetto alla media degli ultimi 2 anni. Il rapporto P/E forward rimane a livelli ridotti rispetto alle medie degli ultimi 2 anni. Inoltre, l’azienda viene scambiata a livelli significativamente inferiori rispetto a quelli indicati dalla valutazione di metà 2024. Fonte: Bloomberg Finance L.P

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.