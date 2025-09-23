Tutto sui Massimi

Record Azionario, Oro, Argento Mercati "tutti" sui massimi, azionario, materie prime, un trend che sembra non avere una fine. I mercati non presentano alcun segno di ritracciamento e continuano la loro corsa al rialzo senza sosta, una dinamica tecnica rialzista che non presenta criticitá se non per i fondamentali che troviamo soprattutto sui mercati americani. Oggi i dati PMI dei servizi, unici dati di rilievo prima dell'uscita del Pil e del Pce che usciranno giovedí e venerdí.



AZIONARIO USA SENZA SOSTA. BUFFETT INDICATOR SUI MASSIMI



Rialzi estremi, fondamentali che scricchiolano e trend che non vedono alcun segno di ritracciamento su base giornaliera, una condizione che sembra essere oramai la normalitá. Indicatori fondamentali come il Buffett Indicator, che indica il rapporto tra il valore del mercato azionario e il Pil degli Usa raggiunge i suoi massimi a 220,8%, livelli ben piú alti rispetto a ció che abbiamo visto durante lo scoppio della bolla delle dotcom, in pratica stiamo parlando di livelli di mercato assurdi e che di fatto bloccano ragionevolmente coloro che puntano a vedere rendimenti di lungo periodo tramite dividendi. L'investimento al momento é tecnico, il trend é rialzista quindi si va long, questa l'unica ragione per cui si investe nell'azionario. Per il momento non ci sono segni di cedimento, la dinamica dei prezzi é impressionante e un ribasso potrebbe avvenire da un momento all'altro.



RECORD ARGENTO E ORO



Oro supera 3750 dollari, Argento sopra i 44 dollari, quindi nuovi massimi storici per oro mentre per l'argento si arriva ai massimi di agosto 2011 con un trend rialzista a dir poco spettacolare. Anche in questo caso non troviamo dinamiche di ritracciamento, solo rialzi che sembrano essere interminabili, rialzi che sembrano peró avere una natura ragionevole. I livelli di inflazione sono ancora alti in alcune aree economiche, condizione fondamentale per vedere un rialzo duraturo di oro e argento, asset che per loro natura tendono a coprire dall'inflazione, pertanto la condizione tecnica é accompagnata anche da elementi di natura fondamentale a differenza del mercato azionario che sta sovraperformando per inerzia.



COSA ASPETTARSI



