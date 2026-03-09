Ulteriori crepe nel mercato del credito privato: BlackRock limita i prelievi

Il mercato del credito privato ha iniziato l’anno in modo debole. Dopo che Blue Owl Capital ha limitato i prelievi da uno dei suoi fondi di private credit alcune settimane fa, il mercato ha iniziato a mettere apertamente in discussione la solvibilità e le valutazioni di molti fondi.
Questo fine settimana, anche BlackRock si è aggiunta alla lista delle società che stanno alimentando le preoccupazioni degli investitori.
I deflussi di capitale dal mercato del credito privato stanno raggiungendo livelli senza precedenti. Considerata la natura di questo mercato e la sua scarsa liquidità, ciò mette i fondi in una posizione difficile.
Questa situazione difficile si riflette chiaramente anche nelle valutazioni.
Società come BlackRock e Blue Owl Capital stanno ora pagando il prezzo di alcune debolezze nella loro stessa strategia. L’idea alla base della crescita del mercato del credito privato era quella di ampliare l’offerta agli investitori retail, ma questi ultimi hanno un profilo di rischio molto diverso e una tolleranza molto più bassa verso il blocco del capitale per lunghi periodi. Anche le preoccupazioni degli investitori non sono infondate: il mercato del credito privato svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture per l’IA, un ambito i cui rendimenti promessi vengono sempre più messi in discussione.
Cosa sta nascondendo BlackRock?
La mancanza di liquidità nel mercato del credito privato non è, di per sé, motivo di panico. L’illiquidità è una caratteristica fondamentale di questo mercato, non qualcosa di straordinario. Ciò che potrebbe rappresentare un problema significativo, evocando ricordi del 2007, è che — secondo un’indagine di Bloomberg — molti fondi e posizioni nel mercato del credito privato avrebbero un’esposizione al settore software maggiore di quella dichiarata.
In pratica, questo significa che molti fondi potrebbero mascherare la loro reale esposizione al software per ottenere finanziamenti senza pagare il premio di rischio adeguato. La stessa esistenza di tale premio — e le prove di tentativi di nascondere l’esposizione per evitarlo — suggeriscono che la situazione delle aziende tecnologiche e del mercato del credito privato potrebbe essere peggiore di quanto indichino le metriche finanziarie di molte di queste società.
BLK.US (D1)
Sebbene i problemi nel mercato del credito privato non scompariranno dall’oggi al domani e, nel tempo, potrebbero rivelarsi peggiori del previsto, ciò non cambia il fatto che, al momento, l’andamento del grafico sembri più una correzione temporanea guidata dall’emotività del mercato. Un RSI intorno a ~25 ha segnalato un “minimo” nei precedenti episodi di sell-off.
