US Open: il petrolio è troppo caro per Wall Street!

Gli indici di Wall Street hanno iniziato la settimana con forti ribassi. Il Dow Jones perde oltre l’1,3%, lo S&P 500 circa l’1,2%, mentre il Nasdaq è in calo di circa l’1,1%. Il sentiment degli investitori è peggiorato dopo l’escalation del fine settimana nel Golfo Persico, dove sono tornate ad aumentare le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le notizie di ulteriori attacchi alle infrastrutture energetiche e il crescente rischio di destabilizzazione nella regione hanno aumentato significativamente l’avversione al rischio sui mercati finanziari.

Il Golfo Persico rappresenta una quota rilevante della produzione e delle esportazioni globali di petrolio e una parte significativa delle forniture energetiche mondiali passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Anche interruzioni limitate nella regione hanno un impatto immediato sui prezzi dell’energia, come è chiaramente visibile in questo momento.

Il mercato petrolifero ha reagito con forza. Il prezzo del greggio ha nuovamente superato i 100 dollari al barile, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi anni. L’aumento dei costi energetici pesa sul sentiment degli investitori perché aumenta il rischio di nuove pressioni inflazionistiche nell’economia globale. Prezzi dell’energia più elevati significano maggiori costi per aziende e consumatori, il che può rallentare la crescita economica nel lungo periodo. Allo stesso tempo, l’energia più cara rende più difficile per le banche centrali combattere l’inflazione, aumentando il rischio di un’ulteriore accelerazione dei prezzi. In queste condizioni, i mercati stanno iniziando a ridurre le aspettative di un allentamento della politica monetaria nelle principali economie mondiali.

L’aumento delle tensioni geopolitiche sta inoltre spingendo i capitali verso asset considerati più sicuri. In un contesto simile, il dollaro statunitense tende a rafforzarsi e gli investitori adottano un approccio più prudente verso i segmenti azionari più rischiosi. L’aumento della volatilità è particolarmente evidente nei settori più sensibili ai costi energetici e al commercio globale.

Tutti gli indizi indicano che il Medio Oriente rimarrà al centro dell’attenzione dei mercati ancora per qualche tempo. Se le tensioni nel Golfo Persico dovessero persistere o intensificarsi ulteriormente, il mercato energetico potrebbe restare sotto pressione per un periodo prolungato. In questo scenario, la geopolitica tornerà a essere uno dei principali fattori nel determinare l’andamento dei mercati finanziari globali nelle prossime settimane.

Fonte: xStation5

Oggi i future sull’US500 (S&P 500) sono leggermente in rialzo. Gli investitori sperano che il peggio sia ormai alle spalle e che il conflitto in Medio Oriente non subisca un’ulteriore escalation. Il sentiment di mercato è sostenuto anche dalle notizie su una possibile liberazione coordinata delle riserve petrolifere da parte dei paesi del G7.

Fonte: xStation5

Company news

Le società energetiche continuano a guadagnare terreno nel contesto dell’attuale turbolenza nel mercato dell’energia. A guidare i rialzi sono Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) e APA (APA.US).

Le azioni di Hims & Hers (HIMS.US) stanno registrando un forte rialzo lunedì dopo le notizie secondo cui Novo Nordisk intende vendere i suoi popolari farmaci contro obesità e diabete tramite la piattaforma di telemedicina di Hims. Questo suggerisce la risoluzione di una recente disputa legale e la possibilità di una nuova partnership tra le aziende. La notizia è stata accolta positivamente dal mercato, sostenendo il titolo Hims poiché la potenziale collaborazione potrebbe aumentare ricavi e prospettive di crescita.

Nasdaq (NDAQ.US) ha annunciato una partnership con l’exchange di criptovalute Kraken per un progetto di tokenizzazione delle azioni, che permetterà la creazione e la negoziazione di token digitali di titoli azionari e di prodotti quotati in borsa con gli stessi diritti delle azioni tradizionali. La piattaforma basata su blockchain consentirà agli investitori di detenere token azionari con diritti di voto e dividendi equivalenti a quelli delle azioni standard e di passare facilmente tra il mercato regolamentato e quello on-chain.

Le azioni di Applied Optoelectronics (AAOI.US) sono in rialzo dopo che la società ha annunciato il suo primo grande ordine di transceiver da 1.6T per data center da parte di uno dei suoi principali clienti hyperscale di lungo periodo. Questi dispositivi sono progettati per aumentare la larghezza di banda di rete necessaria a gestire i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Le azioni di Dianthus Therapeutics (DNTH.US) sono in aumento di circa il 20% dopo l’annuncio di promettenti risultati preliminari di uno studio clinico di Fase 3 sul farmaco sviluppato dall’azienda.