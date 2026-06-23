ULTIM'ORA: EURUSD estende il ribasso dopo i dati PMI dell'Eurozona ⚡

I PMI flash dell’Eurozona di giugno hanno mostrato un quadro misto ma nel complesso leggermente positivo. Il dato composito si è attestato a 49,5, superando le attese di 49,2 e in miglioramento rispetto a 48,5, sostenuto da un settore servizi sopra le aspettative (48,9 vs 48,6 atteso), mentre il manifatturiero è leggermente sceso a 51,3 da 51,6. L’area resta appena sotto la soglia di espansione, ma il trend si muove nella direzione giusta.

La Francia è stata la sorpresa positiva più evidente. Il manifatturiero è tornato in espansione a 50,7 (atteso 50,1), i servizi sono saliti a 47,4 da un livello molto depresso di 44,3, e il composito è balzato a 47,6 contro una previsione di 46,0. Rimane comunque in contrazione, ma il ritmo di miglioramento è significativo.

La Germania è stata invece la delusione. Il manifatturiero è rimasto stabile esattamente a 50,0 (atteso 50,2), ma i servizi sono crollati a 46,8 rispetto a una previsione di 49,0, trascinando il composito a 48,0 — ben al di sotto del consenso di 49,7 e in peggioramento rispetto al 48,8 del mese scorso. Il crollo dei servizi è l’elemento più critico, suggerendo che la domanda interna nella maggiore economia europea resta sotto pressione e complica qualsiasi narrativa di un imminente pivot della BCE.

In sintesi: il miglioramento dell’Eurozona è reale ma fragile — sostenuto dalla ripresa francese, mentre il settore servizi tedesco segnala criticità evidenti. La divergenza interna tra le due principali economie dell’area euro si sta ampliando, mantenendo il quadro macroeconomico complessivamente vulnerabile.