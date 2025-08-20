Un forte tono di avversione al rischio ha attanagliato i mercati mercoledì

All’apertura di Wall Street si è osservata una netta fuga dagli asset rischiosi, alimentata dalle crescenti preoccupazioni che i colloqui di pace in Ucraina possano non portare a risultati concreti, protraendosi potenzialmente per mesi anziché settimane. A incrementare l’incertezza, gli investitori attendono anche la pubblicazione dei verbali del FOMC, il cui impatto potrebbe però risultare limitato prima del tanto atteso discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole venerdì. Cresce la speculazione secondo cui Powell userà l’intervento per moderare le aspettative del mercato su imminenti tagli dei tassi di interesse. Altre notizie vedono il recente tentativo di Donald Trump di costringere un’altra dimissione alla Fed, citando accuse rivolte al membro del consiglio Lisa Cook, come mossa per esercitare maggiore influenza sulla banca centrale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Punti salienti delle performance di mercato

L’indice US100 è sceso di oltre l’1,5%. Il recente ritracciamento riflette la correzione osservata tra fine luglio e inizio agosto. Una rottura al di sotto del livello dei 23.000 punti potrebbe innescare la correzione più ampia dallo scorso marzo. L'oro ha guadagnato oltre lo 0,7%, rimbalzando dal livello più basso dal 1° agosto. La crescente incertezza del mercato sta nuovamente spingendo gli investitori verso asset sicuri. Bitcoin sta registrando la sua correzione più ampia da agosto. Una rottura al di sotto del livello di $112.000 potrebbe portare a un calo verso il prossimo supporto chiave a $107.000, livello che coincide con il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell’ultima onda e con i picchi locali tra fine 2024 e inizio 2025.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.